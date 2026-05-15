英國牽頭組建“北方海軍艦隊”

英國“威爾士親王”號航母結束部署任務返回港口。 中評社北京5月15日電／近日，英國宣布聯合北歐多國、波羅的海三國及荷蘭，組建代號“北方海軍艦隊”的多國海上聯合特遣部隊。該艦隊依托英國主導的防務框架籌建，定位為北約海上力量的補充，旨在應對北歐、北海及波羅的海地區日益複雜的海上安全形勢。然而，法德兩大歐洲海軍國家的缺席，以及艦隊賬面戰力與戰略目標之間的明顯落差，不僅令這場防務“攢局”的實際效能存疑，也暴露了地緣格局轉型期內歐洲多國的防務焦慮與戰略分歧。



籌組有人/無人混編艦隊



“北方海軍艦隊”是在“聯合遠征軍”（JEF）防務機制框架下醞釀組建的海上力量。該機制於2014年由英國聯合北歐多國、波羅的海三國及荷蘭創立，是獨立於北約指揮體系之外的軍事合作框架，現有成員國包括英國、荷蘭、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。這些國家也是“北方海軍艦隊”的意向參與國。



根據規劃，這支多國海上聯合特遣部隊由英軍軍官擔任最高指揮官，指揮機構設在倫敦西北部的諾斯伍德總部，其訓練計劃、作戰準則參照英國海軍相關規定擬制。戰力配置上，艦隊採用有人/無人作戰模式，計劃整合傳統艦艇和智能化無人作戰平台，在2029年前具備實戰部署能力。



其中，艦隊關鍵構成將以英國與挪威此前簽署的《倫納莊園協議》中提出的“可互換護衛艦艦隊”為班底，進行多邊擴容組建。該協議規定，英挪兩國海軍將共同運營一支由至少13艘26型護衛艦組成的聯合艦隊。在此基礎上，艦隊還將吸納“波羅的海哨兵”等常態化專項行動中的盟國艦艇力量，並大量引入無人裝備和自主作戰系統，試圖打造一支“混合海軍”。



值得注意的是，“北方海軍艦隊”強調獨立於北約的運作模式，但未完全切斷與北約的關聯。位於荷蘭布林瑟姆的北約盟軍聯合部隊司令部，作為北歐方向重要的戰區級指揮節點，或將為艦隊後續巡航、部署、聯合行動提供指揮協調與戰術支撐。這種“若即若離”的關係，為未來的指揮協同帶來不確定性。

