日本考慮向霍爾木茲海峽派遣自衛隊

中評社北京5月15日電／據日本《朝日新聞》5月14日報導，日本政府正著眼於美伊停火後的前景，推進探討向霍爾木茲海峽派遣自衛隊的方法。派遣自衛隊開展掃雷工作被視為可行性較強的選項，也有方案主張派遣護衛艦開展“海上警備行動”。然而，這些方案均面臨諸多法律課題。



日本防衛大臣小泉進次郎於13日出席了由英法主導的國際在線會議，旨在協商派遣多國部隊，以確保霍爾木茲海峽的安全。據悉，會議持續了約一小時，40多個國家派代表參加了會議。



據防衛省透露，小泉在會上表示：“有必要達成停火協議、與伊朗方面溝通意見，以及降低現場的威脅。”



據多名政府相關人士透露，政府內部一直在探討的方案是依據《自衛隊法》第82條開展“海上警備行動”，對民間船舶提供保護。具體而言，日本將與其他國家開展合作，確保船舶安全通行的路線。



政府內部也有人提出了更為具體的“區域防禦”方案，將霍爾木茲海峽劃分為若干海域，分配給各國負責警戒。



不過，“海警行動”屬於“行使警察權”，法律制約因素較多。此外，自衛隊在武器使用方面也受到制約。



另一方面，政府內部更為看好的方案是：如果伊朗在海峽布設了水雷，則日本可派遣艦艇執行掃雷任務。停火後的掃雷活動不屬於行使武力，日本可依據《自衛隊法》第84條第2項派遣艦船執行清除水雷任務。海上自衛隊的掃雷技術處於世界領先水平。

