以軍稱開始打擊黎巴嫩南部多地真主黨目標

中評社北京5月15日電／新華社報導，以色列國防軍14日午間發布聲明稱，以軍已開始打擊黎巴嫩南部多個地區的真主黨基礎設施目標。



以軍12日稱，以軍近期越過黎南部的利塔尼河，抵達北岸並與黎真主黨武裝人員爆發戰鬥。