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以軍稱開始打擊黎巴嫩南部多地真主黨目標
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2026-05-15 11:24:53
中評社北京5月15日電／新華社報導，以色列國防軍14日午間發布聲明稱，以軍已開始打擊黎巴嫩南部多個地區的真主黨基礎設施目標。
以軍12日稱，以軍近期越過黎南部的利塔尼河，抵達北岸並與黎真主黨武裝人員爆發戰鬥。
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