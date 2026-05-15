富權：國民黨提魏平政參選彰化縣長有利更有弊

中評社香港5月15日電／澳門新華澳報14日發表富權文章：國民黨提名魏平政參選彰化縣長有利更有弊。以下為文章內容。



彰化縣作為台灣地區“六都”之外人口最多的縣市，向來是“九合一”選舉的重要風向標，民間更有“得彰化者得『九合一』”的說法，其執政權爭奪對中國國民黨的整體選情至關重要。昨日，國民黨中常會正式征召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，對決民進黨提名的“立委”陳素月。這一決策並非單一因素促成，而是為了打破黨內提名僵局、解決派系利益衝突以及應對緊迫選舉時程以至勝選目標之間的權衡綜合結果。



魏平政具備多重優質履歷，為其參選奠定了基礎。作為彰化當地傑出子弟，他出身彰化社頭絲襪家族，對當地傳統產業有深入瞭解，同時兼具專業經理人經歷與國際貿易相關經驗，能夠針對彰化產業發展提出可行規劃，契合縣內產業升級的需求。此外，他擁有律師資格，曾擔任國民黨前考紀會主委，具備扎實的法律專業能力和豐富的政治從業經驗，對政治局勢有清晰的論述能力和較強的戰鬥力，可在縣政治理、法治建設等領域形成差異化優勢，也能更好地應對選戰中的辯論與質詢環節。國民黨主席鄭麗文也明確表示，魏平政的完整歷練與優秀專業，是其被征召的核心原因之一。



提名魏平政參選彰化縣長的重要考量的是規避在地派系帶來的選戰隱患。此前，“立委”謝衣鳳是藍營內部呼声較高的參選人選，但她的弟弟謝典霖欲爭取連任彰化縣議長，若姐弟分別參選縣長與議長，將形成“一人選縣長、一人選議長”的局面，引發地方觀感疑虑，容易被綠營抓住把柄，猛攻“一家掌握太多地方大權”，進而影響中間選民的投票傾向。對此，謝家長輩最終決定不支持謝衣鳳選縣長，以保全弟弟的議長之位。國民黨文傳會主委尹乃菁也證實，不提名謝衣鳳主要就是受限於這種“家族因素”。相較之下，魏平政雖出身彰化當地，但長期在台北執業，與地方派系糾葛較少，不存在明顯的派系包袱，國民黨可借助其“相對中立”的身份，避免陷入地方派系內耗，集中精力對抗綠營對手。



民進黨參選人陳素月雖早已啟動選戰布局，在南彰化地區實力雄厚，但長期從事立法工作，縣政治理經驗相對有限。而魏平政兼具法律、產業、政治等多重背景，既能立足彰化傳統產業優勢提出發展規劃，也能憑藉法律專業背景強調法治縣政建設，與陳素月形成清晰的選戰區隔。此外，魏平政沒有複雜的地方派系背景，形象相對清新，有望吸引對派系政治不滿、注重縣政實績的中間選民，成為影響選戰結果的關鍵力量。



雖然提名魏平政參選彰化縣長有不少利好因素，但卻也存在著更多的不利因素。首先是魏平政在地根基薄弱，“空降”標籤引發基層反彈，這是魏平政參選的最大短板。彰化選民向來重視“人親土親”，對長期深耕在地、服務鄉親的政治人物更具認同感，而魏平政雖是彰化子弟，但長期在台北執業，缺乏在彰化當地的長期服務經歷，甚至曾參選鄉長失利，被外界貼上“素人”“空降部隊”的標籤。此前，謝衣鳳、柯呈枋、洪榮章等藍營在地參選人就公開反對國民黨征召“空降”人選，謝衣鳳直言，“空降”人選未長期服務鄉親，要在短短數月內獲得選民認同是“不可能的任務”；柯呈枋質疑中央提名是“黑箱操作”，忽視基層感受；洪榮章也表示對中央決定頗為寒心。這種基層反彈不僅會影響藍營內部團結，也會讓魏平政在選民認知度、基層動員等方面處於劣勢，難以快速獲得在地選民的信任。回顧歷史，國民黨在彰化曾有過“空降”參選失利的教訓，二零零一年葉金鳳、一九九一年陳伯村均因缺乏在地認同而落敗，這也為魏平政的選戰蒙上陰影。



其次是提名過程紛擾，藍營內部裂痕難彌平。國民黨在彰化縣長提名過程中陷入長期僵局，從最初的謝衣鳳、柯呈枋、洪榮章、魏平政四人角逐，到最終確定征召魏平政，歷時數月，導致基層士氣低落、人心浮動。彰化縣黨部主委蕭景田曾坦言，提名拖得太久，已影響到鄉鎮市長和議員的提名作業，造成黨內內耗。更關鍵的是，此次提名並未得到在地參選人和基層黨員的廣泛認同，謝衣鳳等在地人士的公開反對，凸顯出國民黨中央與地方在人選考量上的嚴重脫節。儘管魏平政表示會積極溝通整合，但短期內很難彌平這種內部裂痕，若藍營內部無法實現真正團結，部分不滿的基層選民可能會放棄投票或轉投其他候選人，直接影響選戰結果。此外，現任縣長王惠美在提名過程中態度低調，未主動發揮協調作用，也不利於藍營基層的整合。

