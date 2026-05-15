香港油塘最後混凝土廠下月中停運

位於油塘東源街6號的混凝土廠計劃6月中旬全面停止運作。（大公報） 中評社香港5月15日電／環境保護署（環保署）昨日公布，已接獲油塘東源街6號混凝土廠營運商通知，該廠正計劃於6月中旬起全面停止混凝土生產運作，並將撤回其廠房“指明工序”牌照的續期申請，隨後展開清拆工程。



環保署：有助改善環境



大公報報導，該混凝土廠位於油塘東源街6號，是區內最後一間混凝土廠，相關混凝土廠的“指明工序”牌照已於去年8月到期。



環保署表示，在審視該廠房續期申請期間，環保署與申請人保持密切溝通。考慮到廠房現有空間有限，與民居之間距離極近，而周邊住宅項目陸續有居民遷入，環保署已多次建議申請人另覓適當地點運作。環保署對該廠房停運決定表示歡迎，會與廠方詳細研究停業、撤回續期申請及妥善清理剩餘物料等安排。



發言人強調，環保署一直致力保護環境，過去數年持續跟進油塘區混凝土廠的環境問題，分別於2022年及2021年拒絕位於油塘東源街20號及22號的混凝土廠的牌照續期申請，並向該兩間混凝土廠的營運商發出共41張傳票提出刑事檢控，當中32項控罪被法院裁定成立，共罰款255000元。除了嚴厲執法外，政府亦積極推動修訂相關法例，並配合宣傳教育，為市民締造健康怡人的生活環境。是次東源街6號混凝土廠決定全面停止混凝土生產運作，標誌著油塘區最後一個大型水泥生產作業正式結束，對改善區內空氣質素及居住環境具有重要意義。