SpaceX最快下周公開招股說明書

中評社香港5月15日電／《CNBC》報導，SpaceX今年4月已秘密遞交IPO申請文件，知情人士透露，這家由馬斯克 （Elon Musk）創立的火箭公司，最快可能於下周公開招股說明書，朝市場預期的史上最大IPO邁進。



消息人士指出，SpaceX 計劃於6月8日啟動IPO推介活動，正式向投資人推介此次上市案。由於目前處於上市前靜默期，相關人士要求匿名。



根據規定，IPO文件至少需在活動開始前15日公開，但SpaceX與其顧問團隊希望更早揭露文件，讓投資人有更多時間消化財務數據。不過，時程仍可能調整。



這次IPO預料將成為史上最大規模上市案。此前SpaceX於今年2月與馬斯克旗下AI公司xAI完成合併，交易對合併後公司的估值達1.25兆美元。



《彭博社》先前引述知情人士報導，SpaceX此次IPO募資規模目標約700億至750億美元，超過沙特阿美（Saudi Aramco）2019年創下的全球最大IPO紀錄兩倍以上。



由於過去從未有如此大規模股票在IPO中出售，SpaceX顧問團隊正尋找特殊銷售管道，尤其鎖定美國以外、偏長期持有的散戶投資人。知情人士透露，公司正接觸英國、日本與加拿大等地券商，希望協助當地客戶取得配售額度。



在經歷多年IPO低潮後，華爾街目前對新上市案需求強勁，而任何與AI相關的題材尤其受到市場追捧。



AI晶片公司Cerebras Systems（CBRS－US）周四上市首日即飆漲68%，收盤市值約950億美元。



此外，AI模型巨頭OpenAI與Anthropic也正推進最快今年上市的計劃，估值可能突破1兆美元。