俄媒：過去24小時俄千架無人機襲擊烏克蘭

中評社北京5月15日電／俄羅斯《論據與事實》周報網站14日報導稱，俄羅斯對烏克蘭的軍事打擊進入“狂怒模式”。報導稱，在過去24小時內，俄軍超過1000架“天竺葵”無人機襲擊了烏軍目標。報導稱，如此大規模打擊在“特別軍事行動”中前所未有，烏克蘭幾乎全境陷入戰火。



其中，位於基輔的軍事目標遭到俄軍“伊斯坎德爾”彈道導彈的打擊，還有超過30枚巡航導彈從俄軍戰略轟炸機上射向基輔。



據法新社報導，烏克蘭總統澤連斯基14日在社交媒體上發表聲明稱，13日晚俄羅斯對基輔的襲擊已造成5人死亡，另有約40人受傷。他稱，“這些行動絕不是那些相信戰爭即將結束的人會採取的行動。重要的是，夥伴們不應對此保持沉默。”法國總統馬克龍14日譴責俄羅斯對基輔發動的大規模空襲，稱這展示出莫斯科的“弱點”以及“不懂如何結束戰爭”。



澤連斯基前一日通過社交媒體表示，俄羅斯正對烏克蘭發動最長時間的大規模攻擊之一。



俄羅斯“皇城”電視台網站14日報導稱，13日晚至14日凌晨，俄軍的空襲徹夜未停。俄國防部13日晚發表聲明稱，俄軍航空兵、攻擊無人機、導彈和炮兵部隊對147個地區的烏軍目標實施打擊，主要包括烏軍使用的能源和交通基礎設施，無人機組裝和儲存設施，發射場，彈藥庫，以及烏軍和外國雇傭兵的臨時部署點。



據路透社13日報導，俄羅斯對烏克蘭西部關鍵基礎設施的大規模無人機襲擊，促使北約成員國波蘭緊急出動戰機應對。匈牙利新政府譴責俄羅斯對烏境內匈牙利族社區的襲擊。總理毛焦爾在新政府第一次內閣會議後表示，於周四上午召見俄羅斯大使。出於安全考慮，斯洛伐克關閉了與烏克蘭的邊境口岸。

