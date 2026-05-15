公屋輪候時間縮短　香港房屋難題正在破解

中評社香港5月15日電／大公今天時評說，房屋局公布最新一季公屋綜合輪候時間為4．7年，較上季縮短0．4年，創下8年來新低，有望在2026／27年度進一步縮短至4．5年，兌現行政長官李家超上任之初的承諾。這一成果標誌著困擾香港多年的房屋老大難問題正逐漸得到破解。



時評說，公屋輪候時間長期高企，曾是香港民生痛點和難點之一。本屆政府上任之初，綜合輪候時間高達6．1年，大量基層家庭困於劏房，生活質素備受影響。短短三年多後的今天，公屋綜合輪候時間減少近1．5年，申請公屋的排隊人龍亦大為縮短。這一進展說明，在面對深層次結構性矛盾和問題時，特區政府沒有選擇迴避，而是主動擔當，迎難而上，爭分奪秒，以改革推動破局。



本屆政府從“提量、提速、提效、提質”四大方向推進房屋建設，多管齊下。首先是打破常規，引入“簡約公屋”這種過渡性解決方案，既能快速提供可負擔居所，又為傳統公屋騰出空間，實現雙軌並行。相比現時市區傳統公屋輪候為6年，位於新界簡約公屋的輪候時間僅為2年，上季有近半申請者選擇入住簡約公屋，可見簡約公屋越來越受歡迎，這是公屋輪候時間明顯減少的重要原因。



特區政府還收緊了公屋富戶政策，僅此一項就收回近萬公屋單位，加快了公屋流轉，回歸了公屋是為了照顧基層市民的初衷。



同時，特區政府大力推動北部都會區發展，並在收地和建屋程序方面拆牆鬆綁，展現了短期紓困和長遠規劃相結合的智慧。從明年起的五年內，無論是傳統公屋還是簡約公屋的供應都將進入高峰期，這意味著公屋輪候期有望進一步收縮，“樓等人”不再是夢。



房屋問題解決好了，基層居住空間大了，生活質素相應提高，這是“民生為本”的最佳體現。事實上，輪候時間每縮短一個月，租戶便能少付數千元租金；每縮短一年，就能節省約5萬元家庭開支，兒童將因此擁有更好更穩定的學習環境，青年將擁有更好的發展機會，長者能及早提升居住安全。這不僅能紓緩社會矛盾，增進社會和諧，也增強市民對未來的信心。



只要精神不滑坡，辦法總比困難多。各界期待特區政府再接再厲，像解決房屋問題那樣，敢於啃硬骨頭，善於創新突破，不斷為市民排解憂難，持續提升市民的幸福感、獲得感，這是香港由治及興的應有之義。