大公報：校準航向　中美關係確立新定位

中評社香港5月15日電／大公報今天社評說，5月14日上午，國家主席習近平在北京歡迎來華進行國事訪問的美國總統特朗普，並與特朗普舉行會談，表示將共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。兩國元首共同確定，將構建“中美建設性戰略穩定關係”作為中美關係新定位，標誌中美關係有望從暫時休戰轉入機制協商和長期穩定發展，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，必將受到兩國人民和國際社會的熱烈歡迎。



社評說，這是美國總統時隔9年再次訪華。與最近十年的中美關係一樣，此次訪問從美國宣布意向到最終成行，也經歷了波折起伏，並一度因美國原因推遲。訪問最終成行，也預示中美雙方經歷波折最終總要走到一起握手。歷經多輪博弈與磨合，目前中美關係已站在全新歷史方位，中美元首此次握手，不是歷史的簡單回歸，而是開啟里程碑式新起點，為大國相處探索新範式、為世界和平發展注入確定性。



回望過去9年，中美關係經歷兩起兩落的複雜考驗。面對外部遏制打壓與單邊行徑，中國始終堅守原則底線，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，並敢於鬥爭、善於鬥爭，有理有力維護國家主權、安全、發展利益。9年間，國際格局深刻重塑，中國綜合實力與國際影響力穩步提升，中國的發展壯大已是不可阻擋的歷史大勢，任何圍堵打壓都注定徒勞。中美之間的互動模式也已不同以往，雙方對話更平等、溝通更務實，美國對華認知逐步回歸理性，開始學會以平視眼光看待中國。事實清晰表明，美國需要中國，比中國需要美國更多。中方始終牢牢把握中美關係發展的節奏與戰略主動，推動雙邊關係朝著健康、穩定的方向前行。



元首外交是中美關係的“定盤星”，始終發揮著不可替代的戰略引領作用。去年全球關稅風波加劇之際，中美元首親自為經貿合作校準航向，推動雙方團隊開展多輪務實磋商。此次元首會談前，兩國經貿團隊剛結束新一輪磋商，達成總體平衡積極的成果，為元首會談奠定良好基礎。去年10月釜山會晤以來，中美元首持續深入溝通，引領中美關係穿越風浪、保持穩定。習近平主席多次就台灣問題闡明中方嚴正立場，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，中國捍衛國家主權與領土完整的決心堅定不移，“台獨”與台海和平水火不容，為中美關係清晰劃定紅線、底線，為防範重大風險、維護雙邊關係築牢政治基礎。



社評說，“中美建設性戰略穩定關係”的新定位，是此次元首會晤最重要的成果，為開創中美關係更美好的未來定調導航。習近平深刻闡述了這一新定位的內涵，並對未來提出期望：“建設性戰略穩定”應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。這一新定位既正視現實、不迴避問題，承認中美存在競爭和分歧，更面向未來，立足建設性，提出了積極合作、競爭有度、分歧可控、和平可期的雙邊關係目標。這一定位回答了中美關係的時代之問，必將推動中美關係邁向更美好的未來，並讓全世界從中受益。



經貿，既是兩國互利合作的“壓艙石”，又是中美分歧較為突出的領域。此次特朗普訪華，十幾人的頂級企業家隨訪團一路備受關注。對比兩次訪華隨訪企業家名單的變化，也可以看出雙方經貿合作的重點從傳統製造業、能源領域向高科技、金融等領域轉換。尤其是英偉達首席執行官黃仁勳受特朗普之邀最後一刻“壓哨登機”，再次說明中美兩國擁有高度互補的產業結構、龐大的共同利益，在人工智能產業鏈、算力基礎設施、企業應用與全球治理等方面，還有廣闊的合作空間。只要堅持公平、可靠、互利原則，哪怕用傳統思維看起來很敏感的高端芯片、人工智能等領域，都有取得突破的可能。



正如習近平主席所指出，“中美建設性戰略穩定關係”不是一句口號，而應該是相向而行的行動。對於兩國關係來說，行動不僅體現在經貿上，更體現在人民的交往和走近，體現在旅遊、留學、人文交流中。中國已向包括美國在內的55國實施240小時過境免簽政策，持續升級服務保障，優化全鏈條服務。美方也應回應人民訴求，破解簽證難、入境難、直航少等堵點，為兩國人民交流對話提供更多便利。對於全世界來說，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中美更應攜手合作，在推動全球發展、維護和平安全、完善全球治理上，多辦一些大事、實事、好事，為世界注入更多穩定性與正能量。



穩定、健康的中美關係，對香港的長治久安與繁榮發展至關重要，香港亦能發揮獨特橋樑紐帶作用，助力中美關係更好發展。最新數據顯示，香港首季輸美出口貨物量大幅增長，3月份對美出口按年增長80%，創42年來最大升幅，直觀反映了中美關係緩和帶來的巨大機遇。更重要的是，香港可以獲得寶貴的發展窗口。目前香港正加快編制首個五年規劃，北都建設以及創科發展等亦來到了重要的階段，充分用好穩定的中美關係機遇，發揮好“內聯外通”優勢，對接好國家戰略，香港定能早日躍上新台階。



社評說，此次中美元首會晤，確立新定位、擘畫新藍圖，推動中美關係這艘巨輪沿著正確航道平穩前行。萬眾期待“建設性戰略穩定關係”從理念走向實踐，為動盪的世界注入更多確定性，為世界帶來更多和平、繁榮和進步。