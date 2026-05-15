瑞銀：元首會晤利中資股　科技股看俏

中評社香港5月15日電／瑞銀、高盛等多家大行發表研究報告，對中國股票市場前景表示樂觀。瑞銀認為，中美元首會晤有利市場氣氛，尤其看好科技板塊，同時偏好電力設備、醫療保健及成功“走出去”的中國企業，並預期人工智能（AI）、電氣化及長壽經濟三大趨勢，將在未來十年各創造數萬億美元市場機會，建議投資者布局相關變革性創新主題。高盛則表示，兩國元首交流後，中國股票跑贏美股的機會率高達67%。



大公報報導，瑞銀財富管理投資總監辦公室報告表示，雖然不預期中美關係會出現全面重置，但部分領域達成務實協定的可能性正在上升。中國或透過擴大對美國農產品及飛機的採購，換取美國在部分晶片及相關技術出口限制上的邊際放寬。



憧憬雙向科技市場准入



該份報告指出，是次隨行的美國企業高層代表團中，科技企業佔比最高，反映談判重點之一，可能在於雙向科技市場准入。若貿易進展、關稅減免或技術准入方面有任何利好消息，均有助提振市場情緒，並壓縮當前中國股市所反映的地緣政治風險溢價。



瑞銀強調，目前中國股票整體評級仍具吸引力，尤其看好科技板塊，同時偏好電力與設備、醫療保健及選擇性收益型板塊。長期而言，那些透過海外擴張、強化執行力、成功“走向全球”的中國企業，具備更吸引的結構性機會。



不過，對於近期全球關注的AI投資題材，瑞銀認為投資者需要精挑細選。歷史反映，每一次變革性創新都會在市場上催生新的領軍者。未來市場迎來的重大變革不止AI，還有電氣化及長壽經濟。投資者可考慮布局於變革性創新主題，因為在未來十年，這三大長期趨勢都將各自創造數萬億美元的市場機會，並造就新的領軍者。



高盛：中資股跑贏美股機會較大



高盛的研究報告亦指出，現時中國股票值博率高，風險回報相當吸引。在兩國元首會面帶動下，股價有望向上，具備不俗的上升空間。自2017年以來，兩國元首共進行18次交流（包括電話交談）。在交流前，離岸股票多數呈橫行或窄幅上落，前1個月及3個月的平均回報率分別為1%及0%。



然而，市場傾向在元首交流後表現更佳。交流後1至3個月，平均升幅為2%至4%，升勢由周期性及成長型股份主導，互聯網及防守型股份則表現落後。高盛亦提到，過去兩國元首交流後，中國股票短期內跑贏美國股票的機會率為67%。



瑞士寶盛則認為，中美今次會議不太可能對股市構成重大影響。該行指出，中美貿易關係目前並非影響中國股市的主要因素。儘管兩國元首過往互動曾為股市帶來溫和升幅，但今次能否重演，該行持保留態度。



瑞士寶盛強調，對中國股市維持正面看法，並預期表現較弱的板塊（如互聯網股）將於下半年迎來追落後的機會。