花旗料恒指明年見30500點

中評社香港5月15日電／港股昨日高開低走，一度高見26844點，升456點，其後明顯回吐；全日收報26389點，僅升0.6點，基本持平，成交額逾3000億元。市場除受中美元首會晤消息刺激外，龍頭科技股阿里巴巴（09988）公布季績後，獲多家大行上調目標價，全日升近4%，收報137.9元。花旗更表示看好港股前景，預料恒指明年升見30500點，並給予科技、基本資源、醫療護理及互聯網板塊“高配”評級。



大公報報導，花旗對今年下半年AH股維持“審慎樂觀”看法，原因是中國經濟增長已大致符合目標，短期內未必再有大規模刺激政策出台。該行將恒指2026年底目標定於29600點，較此前略下調1.3%，2027年中目標則為30500點，並預測恒指2026年及2027年每股盈利增長分別為9.9%及11.9%。



此外，花旗認為，AH股目前估值不高，無論以市盈率或市賬率計，均處於歷史水平附近，但預計A股表現優於港股。看好A股的原因是A股市場擁有更高權重的人工智能（AI）及科技股比例，加上流動性較佳，料下半年表現將“跑贏”H股。滬深300指數今年下半年及明年中的目標價分別為5600點及5700點。



首選騰訊友邦恒瑞等股



該行同時將保險股評級由“中性”上調至“增持”，主要原因是預期股市向好將帶動投資收益，且銀行存款資金正流向保險產品。不過，花旗表示投資者仍需留意中東局勢發展，若中東局勢升溫，上游油氣股雖獲支撐，但汽車、電池製造及航運成本壓力將會增加；若衝突緩和，能源及物流成本下降，下游消費及工業股將受惠。



花旗給予科技、基本資源、醫療護理及互聯網板塊“高配”評級，但鑒於互聯網板塊盈利增長減慢，因此削減其建議比重。同時調整了H股首選名單，保留騰訊（00700）、友邦（01299）、恒瑞醫藥（01276）及攜程（09961）；新加入五礦資源（01208）、中金公司（03908）、瀾起科技（06809）及ASMPT（00522）。