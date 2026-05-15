人民幣四連升見6.78　逾三年新高

中評社香港5月15日電／人民幣匯率延續偏強走勢。市場數據顯示，昨日人民幣兌美元匯率中間價調升30點子至6.8401，在岸（CNY）、離岸（CNH）人民幣匯率盤中曾升見6.7851和6.7811，均為2023年2月9日以來新高。



受惠外資配置中國資產



大公報報導，分析稱，中美元首會晤後市場憧憬中美雙邊關係改善；今年以來中國經濟延續穩中向好勢頭；地緣衝突擾動下越來越多外資配置中國資產，人民幣有望保持平穩雙向波動格局，近期穩中有升的走勢料將延續。



在岸人民幣連續第四個交易日收升。昨日在岸日盤收報6.7862，較對上一個交易日升43點子。本周以來，在岸人民幣收盤及中間價已分別升155及71點子或0.263%及0.1%。



申萬宏源證券首席經濟學家趙偉認為，人民幣持續升值是得益於中國在能源結構領域的相對優勢，以及“結匯潮”的延續。本輪中東衝突爆發後，權益市場主動型資金快速撤離美歐市場，但中國市場的主動型外資並未大幅外流。去年三季度中國經濟周期底部就已經出現，今年在地緣衝突擾動下，能源結構優勢使得中國經濟的相對優勢進一步凸顯。



趙偉說，本輪中東變局強化了中國新能源產業的出口優勢，抬升了人民幣在全球能源貿易中的使用佔比，這些均有利於支撐人民幣匯率中長期升值勢頭。另一方面，地緣衝突也推動各類資金降低對歐美資產的集中配置，轉而更多元的全球布局，包括提升對中國市場的配置比例。



“市場面臨高度不確定性時，人民幣匯率保持穩健。”瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯主管陳得能坦言，本輪中東衝突爆發後，人民幣兌美元匯率呈現穩態，其對美元不足1%的跌幅，遠好於G10和亞洲貨幣平均約3%的跌幅，“我們維持人民幣在全球貨幣偏好中‘具吸引力’的判斷”。



趙偉指出，人行一季度貨幣政策執行報告新增有關“綜合施策、增強外匯市場韌性、穩定市場預期”的表述。



他說，今年前四個月，人民幣兌美元、CFETS匯率指數分別累升2.3%和2.2%，階段性升值幅度較為顯著。考慮到人民幣匯率快速升值對中低附加值出口將帶來潛在壓力，人行在匯率快速修復後，或將著力強化外匯市場的韌性，進一步主動引導市場形成“平穩、理性”的匯率運行預期。