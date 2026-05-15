渣打大升港GDP預測　今年料增4.3%

中評社香港5月15日電／繼高盛及滙豐之後，再有大行看好香港經濟前景。渣打銀行發表最新報告，上調香港今年經濟增長（GDP）預測，由原先3.2%上調至4.3%，並把2027年增長預測由2.5%微升至2.7%。渣打認為，本港在內地經濟韌性、人工智能（AI）帶動貿易，以及本地需求回穩支持下，今年經濟可望維持較強增長勢頭，並足以抵銷地緣政治及外圍增長放慢帶來的部分壓力。



大公報報導，渣打報告指出，香港首季經濟表現強勁，是今次上調全年預測的主要原因。該行認為，支撐香港經濟的因素並非短暫，而是具有一定延續性。首先，內地經濟保持韌性，將繼續支持香港金融市場活動、旅遊及零售業，亦有利香港鞏固“超級聯繫人”角色。報告提到，內地政策重點發展科技及新興產業，加上企業加快“出海”，將持續推升離岸融資需求、人民幣業務發展機會，以及香港作為貿易樞紐的角色。



內企出海 港樞紐受惠



其次，AI supercycle（AI超級周期）正進一步鞏固香港在區內供應鏈中的功能。渣打指出，隨著中國在AI與機器人領域推進，香港作為大灣區一部分，可繼續協助內地進口關鍵投入品，並把電子產品轉口到全球市場。報告更提到，部分亞洲電子產品生產商正經香港向包括美國在內的市場出貨；今年3月，香港對美國出口貨值按年大升81%，是逾42年來的最大升幅。



第三，本地需求復甦基礎轉趨穩固。過去市場擔心港人外遊消費持續削弱本地零售，但渣打認為，私人消費在今年首季回升至5%，反映消費動能已有較持續改善。加上股票市場、樓市氣氛回暖，本地內需有望成為今年經濟的重要支柱之一。



關注能源成本上升影響



不過，報告亦非全無保留。渣打指出，中東衝突可能令全球增長放慢，亦會推高能源及其他投入成本，對香港外向型經濟構成外圍風險。此外，由於貨品及服務進口增速高於出口，淨出口對首季GDP有拖累，但同時反映庫存投資明顯增加，顯示企業備貨與貿易活動仍然活躍。



利率展望方面，渣打維持本港拆息將進一步上升的看法，預期下半年1個月HIBOR約為2.8%，3個月HIBOR約3%。該行解釋，由於預期美國聯儲局不會調整利率，加上本港集資活動強勁及樓市回穩將支持港元需求，均可能令香港資金成本維持偏高。



整體而言，渣打的最新評估反映外資大行對香港今年經濟前景明顯轉趨樂觀。在中美元首再次面對面會晤的背景下，若雙邊經貿氣氛趨穩，亦有望為香港轉口、金融與跨境資本活動提供較有利外圍環境。事實上，中美高層互動有助降低外圍不確定性，香港作為連接內地與國際市場的平台角色，料仍是今年經濟表現優於原先預期的關鍵所在。