星展：香港樓價料升10%　商廈最壞時間已過

星展香港表示，香港物業市場自去年下半年逐步觸底回穩。（大公報） 中評社香港5月15日電／星展香港經濟研究部指出，香港物業市場自去年下半年逐步觸底回穩，其中寫字樓供過於求的最壞時間已過去，住宅樓市則受惠經濟復甦及人才流入，今年樓價有望回升一成。不過，寫字樓復甦並不平均，中環及尖沙咀將繼續跑贏九龍東及港島東。



庫存及落成偏低利樓市



大公報報導，星展香港房地產業分析師丘卓文預期，今年住宅樓價升10%，指出特區政府持續引入人才，住屋需求增，租金上升，回報率高於按息，吸引內地及本地買家重投市場。他續稱，未來庫存及2026至2028年新樓落成量偏低，看好2026年樓價，若形勢持續，2027年或進一步上升。



丘卓文認為，樓價已較低位回升約一成，有望重返2021年高位，目前仍差一成半至兩成，撤辣後買家回歸，短期炒賣增加。不過，目前新盤多屬上輪高峰期買地，今明兩年發展商毛利率未如理想，隨近一兩年地價回落，料2029至2030年的毛利率會提升。



中環甲廈租金料增5%



寫字樓方面，丘卓文表示，寫字樓市場自去年下半年回穩，尤其受惠新股市場強勁，對沖基金、財富管理及保險公司帶動租務需求，教育機構及企業區域總部承租亦見上升。特區政府暫停商業用地招標兩年，預計寫字樓供應2028年起下降，加上中資科技企業、金融機構頻頻入市自用，供過於求的最壞時間已過。但他指出，復甦不平均，九龍東、港島東空置率仍高，與全面復甦有距離。他預期中環及尖沙咀租金今年分別升5%和0至3%。



商舖方面，星展高級研究分析師梁梓瑩稱，首季零售銷售升12%，過去兩季已恢復至疫前83%至84%。考慮本地消費回升及人民幣升值，料今年零售銷售升5%，商舖租金回升3%。