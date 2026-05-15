香港新盤半月成交增兩成　恒地賣440夥稱冠

中評社香港5月15日電／上半月上演的4盤大混戰，帶挈一手成交暫錄逾1180宗，較上月同期近千夥增約兩成。其中，月內兩盤開動的恒基地產（00012），銷售成績理想，其中紅磡首岸第3期昨日次輪開賣70夥，售出約59夥，造就集團半月售近440夥，暫成新盤大贏家。



首岸次輪沽59夥 短期加推



大公報報導，首岸第3期昨日次輪開賣70夥，有指超過100枱客出席。消息指，全日賣出約59夥，計及首輪沽清的130夥，兩輪共賣189夥。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，首岸第3期次輪暫售出逾84%單位，套現約5.6億元。首岸不足3周速沽527夥，佔可發售單位98%，套現近45億元，將於短期內加推單位應市。



同系的馬頭角壹沐2期亦於月內進行兩輪銷售，共推出的200夥亦即日搶清，套現逾14億元，該盤已鎖定周日第三輪推售50夥。受上述兩盤帶挈，恒地系連同其餘13個新盤於月內售近440夥，暫成半月賣樓王。



此外，建灝地產旗下馬頭角文曜成交活躍。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智榮表示，項目4日連沽4夥，套現5165萬元。今年共售20夥，現尚餘10多夥待售，具加價空間。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤銷情熾熱，本月暫錄近1200宗成交，料全月錄約2500宗，有望創18個月新高，預計新盤繼續主導大市，本月樓市價量齊升。