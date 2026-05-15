巴陸軍成功試射國產“法塔赫4”陸基巡航導彈

中評社北京5月15日電／根據巴基斯坦三軍新聞局當地時間5月14日消息，巴基斯坦陸軍火箭部隊司令部成功進行了國產“法塔赫-4”陸基巡航導彈的試射。據稱，該武器系統配備了先進的航空電子設備和導航輔助系統，具備高精度打擊遠程目標的能力。



巴基斯坦陸軍火箭部隊司令部高級軍官以及相關研發機構的科學家和工程師現場觀摩了此次試射。



來源：央視新聞客戶端