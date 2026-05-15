印度加速水下核力量迭代升級　專家解析

資料圖：印度海軍“阿里達曼”號核潛艇（來源：環球時報） 中評社北京5月15日電／印度海軍第三艘戰略核潛艇“阿里達曼”號已於今年4月正式服役。與此前列裝的戰略核潛艇相比，該潛艇噸位更大，可攜帶更多潛射彈道導彈。有分析認為，這艘潛艇的服役，標誌著印度已具備可信的水下持續戰略威懾能力。



“阿里達曼”號的性能優勢



此前，印度海軍6000噸級的國產核潛艇“殲敵者”號和“阿里加特”號已服役，它們配備有4個垂直發射單元，可攜帶4枚射程3500公里的K-4潛射彈道導彈或12枚射程750公里的K-15潛射彈道導彈。新服役的“阿里達曼”號排水量增至7000噸，配備8個垂直發射單元，可攜帶的導彈數量翻倍，擁有更大的作戰靈活性。針對“阿里達曼”號核潛艇的性能優勢及其服役後對印度的戰略意義，軍事觀察員張學峰進行了分析。



張學峰：“阿里達曼”號是印度“殲敵者”級戰略核潛艇的三號艇。該艇於2018年開工建造，2026年正式服役，同型號4號艇計劃2027年服役，整體建造周期大幅縮短。後續印度還計劃為“阿里達曼”號裝備K-5型潛射彈道導彈，射程將從K-4型的3500公里提升到5000至6000公里。



從理論層面來看，要構建可信的海基核威懾能力，至少需要擁有三艘彈道導彈核潛艇，其中一艘常年處於戰備巡航狀態，以便隨時實施核反擊。而“阿里達曼”號的服役，為印度形成這一能力創造了重要條件。



印度水下核力量迭代升級



根據規劃，印度海軍未來還將建造配備更大功率核反應堆的核潛艇，並將配備代號K-6的潛射洲際導彈，預計於21世紀30年代中期服役，逐步替換“殲敵者”號等早期型號。那麼，印度大力推進水下核力量迭代升級主要出於怎樣的考量？



張學峰：印度自視為核大國，力求構建“三位一體”的核打擊能力，因此高度重視海基核力量建設。印度早期列裝的兩艘“殲敵者”級核潛艇噸位偏小，主要用於技術探索與經驗積累。隨著三號艇“阿里達曼”號的服役，印度國產核潛艇技術逐步成熟，初步具備了作戰能力。

