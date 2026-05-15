中大製太空“AI大腦”　實時監測防災減災

中評社香港5月15日電／在國家加快建設航天強國的目標下，香港科研力量正積極配合作出重要貢獻。其中在衛星遙感領域，香港中文大學太空與地球資訊科學研究所（太空所）所長關美寶與團隊主理設計與研發的兩枚衛星“香港青年科創號”及“港中大一號”早前已先後發射，成功構建香港首個低軌衛星星座，並因應環境與人類健康議題，度身訂造相關感測器。團隊並在此基礎上，落實推動“天基運算”（in－orbit computing）的發展，將人工智能（AI）模型直接部署於衛星上運行，在軌偵測洪水、山泥傾瀉或工業火災等情況，以近乎實時的方式監測香港多項關鍵基建設施，為可能出現的災害提供即時警報甚至災前預警，更高效地守護市民生命財產。



香港文匯報報導，關美寶透過最新一期的《走進中大》分享其衛星科研故事。今年2月，在國家“十五五”規劃開篇之際，由她與中大太空所團隊歷時三年多設計及研製的“港中大一號”成功升空，並與2024年9月發射、由中大首次直接參與設計的“香港青年科創號”實驗星組網，構建香港首個低軌衛星星座，標誌其衛星防災減災的星座計劃正式起步。



雙衛星分工 縮短數據更新周期



中大的兩枚衛星分工協作，可擴展觀測覆蓋、縮短數據更新周期；關美寶團隊又特別把AI模型直接部署到衛星上進行“天基運算”，而非依傳統做法將原始影像傳送回地球處理，透過在軌完成判讀與決策，一旦遇上天災或城市突發事故，更可自上而下快速生成初步評估，把以往數小時的延誤壓縮至近乎“即時”的洞察。爭分奪秒提升應對效率，保障市民生命財產。



精簡演算法與程式碼 重構運算架構



據介紹，“港中大一號”針對城市地物類型繁復、空間異質性高等特點，該星搭載高解像度多光譜光學遙感相機，空間解像度達一米，可獲取由近紫外至近紅外共10個譜段資訊，應用涵蓋防災減災、智慧城市及區域可持續發展等。

