台胞參訪居庸關長城　體驗首來族免門票政策

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京5月15日電／參加第三屆海峽兩岸中華文化峰會的台胞14日走進居庸關長城參訪，感受歷史文脈和壯美山河，還享受到了“首來族”免門票政策。



作為萬里長城的重要關隘，居庸關既是古代“天下九塞”之一的軍事屏障，也是中華多民族文化交融的真實見證——這裡的城牆留存著歷代修繕的痕跡，默默承載著各民族共同守護家園、交流互鑒的歷史。



參訪過程中，大家一同登上居庸關長城最高點，腳下的磚石歷經千年風雨仍顯堅實，眼前的長城順著山勢蜿蜒伸展，如巨龍般盤踞在群山之間，山川風光壯闊而真切。



有台胞激動地表示：“以前只在影像里見過長城，今天親手觸摸城磚、踏上雄關，才真正感受到這份跨越千年的震撼，也更真切地體會到我們同根同源的文化血脈。”



還有台胞感慨道：“站在這裡望向群山，仿佛讀懂了長城守護家國的意義，也讀懂了兩岸同胞共同的歷史記憶與民族情感。”同胞們分享著對文化認同的親身理解，每一份感悟都樸實真切，也實實在在拉近了彼此的距離。



居庸關長城景區一直著力搭建兩岸文化交流的平台。此次兩岸同胞同登雄關，每一步都踏在共同的歷史土地上，每一次交流都源於共同的文化基因。這場跨越海峽的參訪，既是實打實的文化互動，更是對同根同源的歷史認同與民族共識的真切踐行。