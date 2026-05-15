胡偉星：中美新定位　提供穩定戰略預期

澳門大學社會科學學院院長胡偉星教授（中評社資料圖） 中評社香港5月16日電（記者 盧哲）“習特會”14日在京舉行。澳門大學社會科學學院院長胡偉星教授接受中評社記者專訪時解析，本次會面的最大亮點是中美關係新定位。他認為，相關概念應是中方提出的，美方也給與正面回應。相信這個新定位能為未來3年乃至更長時間的中美關係和世界，提供穩定的戰略預期。



國家主席習近平14日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。胡偉星認為，中美元首會談有兩點特別值得注意。



第一，習近平開場發言很簡短，提出中美關係要回答“歷史之問、世界之問、人民之問”，高屋建瓴，站位很高，為元首會談定了調。元首外交就是管總的，為中美關係這艘大船平穩前行指明航向。



習近平指出，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中美兩國能不能跨越“修昔底德陷阱”，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。



胡偉星解析，這三問雖語言簡潔，但含義深刻：首先，“歷史之問”回答我們從哪裡來，到哪裡去的問題。中美關係放在歷史長河看，中國是一個新興大國，美國是一個守成大國。歷史上新興大國和守成大國之間，往往會出現國際關係學界提出的“修昔底德陷阱”問題。這就是歷史之問的核心含義。



胡偉星說，中國處於建設中國式現代化、中華民族偉大復興的進程當中。習近平開場就提出，中美能否跨越“修昔底德陷阱”，避免新興大國和守成大國必然對抗邏輯？還是走上和平共處、相互尊重、合作共贏的新型大國關係道路？這等於是勸告美方，要接受中國發展現實，不要一門心思打壓遏制中國，不要搞零和博弈，這樣對兩國和世界都有利。



其次，“世界之問”問的是世界怎麼了，我們怎麼辦？當前世界處在“百年未有之大變局”，從氣候變化、公共衛生到能源危機，世界面對眾多全球性挑戰和治理問題。中美作為當今世界兩個最大的經濟體和國家，應該採取什麼思維來應對當前的變局？中美兩個大國有責任有義務為全球治理做些貢獻，大國是全球秩序的穩定器和壓艙石。如果大國不合作，世界秩序就會大亂，就沒有太平。中國提出了關於全球文明、發展、安全和治理倡議，願為世界和平穩定發展做貢獻，也期望美國承擔同樣的責任，共同回答好世界之問。

