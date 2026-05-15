遊中南海　特朗普稱這兩天訪問不可思議

習近平在中南海款待特朗普。(視頻截圖) 中評社北京5月15日電（記者 余東暉）美國總統特朗普15日早上11點來到北京中南海，進行他此次訪華的最後一項行程：參觀中南海，拍“友誼合影”，與中國國家主席習近平茶敘，共進工作午餐。特朗普稱這是一次“不可思議的訪問”，達成了非常棒的貿易協議，“這兩天真棒”。習近平表示，這是一次歷史性的訪問，雙方達成構建“建設性戰略穩定關係”，具有里程碑意義。



茶敘開始之前，特朗普在習近平陪同下，遊覽了中南海。根據在現場的白宮記者描述，他們漫步穿過的圍牆花園雖小巧卻美麗，低矮的圍牆、裝飾精美的中式屋頂、蜿蜒的小徑、粉色、黃色和紅色的月季、修剪整齊的草坪和精心照料的樹木，構成了一幅絕美的畫卷。這裡靜謐無比，鳥語花香。



習近平和特朗普穿梭於中南海的古樹之間，習近平向特朗普介紹周圍動輒幾百年歷史的古樹。特朗普好奇地問：這些樹真能活那麼長嗎？習近平回答：是的，還有一千年的古樹呢，在其它地方。特朗普還問：其他國家領導人來訪時，您也會在這裡接待嗎？習近平回應：外事活動極少在這裡舉行。特朗普一路走一路不時說：很好，我很喜歡，好地方，我都不想走了······習近平說：這些樹展現了歷史與生命力。