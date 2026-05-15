中美元首於中南海小範圍會晤

5月15日上午，國家主席習近平在中南海同美國總統特朗普舉行小範圍會晤。(新華社圖片) 5月15日上午，國家主席習近平在中南海同美國總統特朗普舉行小範圍會晤。(新華社圖片) 中評社香港5月15日電／5月15日上午，國家主席習近平在中南海同美國總統特朗普舉行小範圍會晤。



新華社報導，春末夏初的中南海，綠蔭漸濃、草木葱蘢。特朗普抵達時，習近平熱情迎接。兩國元首邊走邊談，不時駐足觀賞園中蒼勁挺拔的古樹和各色月季。



習近平指出，特朗普總統此訪是一次歷史性、標誌性的訪問，我們共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調。訪問有利於促進相互理解、加深彼此信任、增進兩國人民福祉。這也再次表明，中美在相互尊重基礎上實現和平共處、合作共贏，走出一條正確相處之道，是兩國人民所願和世界各國人民所盼。特朗普總統希望讓美國再次偉大，我致力於帶領中國人民實現中華民族偉大復興。中美雙方可以通過加強合作，促進各自的發展振興。雙方要落實好我們達成的重要共識，珍惜當前來之不易的良好勢頭，把准方向、排除干擾，推動兩國關係穩定發展。



特朗普表示，非常感謝習近平主席邀請我到中南海做客。此次訪華是一次非常成功的訪問，舉世矚目，令人難忘。雙方形成一系列重要共識，達成多項協議，解決了不少問題，對兩國和世界都十分有益。習近平主席是我的老朋友，我十分尊重習近平主席，我們建立了良好的關係。美中關係很重要，一定會越來越好。我願同習近平主席繼續保持誠懇深入溝通，熱情期待在華盛頓接待習近平主席。



雙方還就一些地區熱點問題交換了意見。



蔡奇、王毅、何立峰等參加上述活動。