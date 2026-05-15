特朗普：熱情期待在華盛頓接待習近平主席

5月15日上午，國家主席習近平在中南海同美國總統特朗普舉行小範圍會晤。(新華社圖片) 中評社北京5月15日電／美國總統特朗普15日表示，非常感謝習近平主席邀請我到中南海做客。此次訪華是一次非常成功的訪問，舉世矚目，令人難忘。



新華社報導，特朗普表示，我願同習近平主席繼續保持誠懇深入溝通，熱情期待在華盛頓接待習近平主席。