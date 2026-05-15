兩岸交流再添新著　展現台青在陸逐夢故事

《跨海追夢趁年華：台灣青年大陸追夢記2》正式發布（主辦方供圖） 中評社北京5月15日電／5月13日，第三屆海峽兩岸中華文化峰會文學論壇在京舉辦，由“京彩台灣”編著的《跨海追夢趁年華：台灣青年大陸追夢記2》正式發布。該書作為2024年《心安之處即是家：台灣青年大陸追夢記》的姊妹篇，聚焦更多元領域的台灣青年奮鬥故事，展現他們在大陸廣闊舞台上逐夢成長的鮮活歷程，為兩岸文化交流再添新篇。



2024年首屆海峽兩岸中華文化峰會期間，“京彩台灣”發布圖書《心安之處即是家：台灣青年大陸追夢記》，由海協會副會長馬曉光、台北大學教授鄭又平作序。該書上市後廣受兩岸網友尤其是台灣同胞好評，銷量突破上千册，成為叫好又叫座的兩岸文化交流讀物。



在今年文化峰會期間，“京彩台灣”再次推出獻禮圖書《跨海追夢趁年華：台灣青年大陸追夢記2》，由台灣大學教授苑舉正作序。作為《心安之處即是家》的姊妹篇，本書在故事主人公的選擇上進一步創新，更加凸顯了勇敢登“陸”的台灣青年在大陸有著廣闊的發展空間。正如中國國民黨主席鄭麗文在參訪小米後送給台灣青年的那句話：勇氣，是我們可以給這個時代最好的回應。



活動現場，台海出版社副總編輯俞灩榮代表出版社在新書發布環節分享創作初衷與理念。她表示，“京彩台灣”是全國對台政務新媒體領域的佼佼者，先後榮獲全國巾幗文明崗、中國正能量等多項國家級榮譽，深受兩岸網友特別是台灣青年喜愛。從2024年開始，台海出版社和“京彩台灣”強強聯合，每年出版一本涉台圖書，除了這兩本關於台青的圖書之外，2025年出版了反映台灣民間傳說的《話說嘉慶君游台灣》，逐步打造了“京彩台灣”叢書品牌。



俞灩榮指出，策劃出版台灣青年大陸追夢記系列圖書，核心理念是用真實故事展現他們在大陸的成長蛻變，讓更多台灣青年看到大陸的日新月異與發展機遇，吸引更多人跨海而來、逐夢前行。台灣青年“愛拼才會贏”的故事，遠不止於本書所記錄的片段。該書後記引用《詩經》名句“日就月將，學有緝熙於光明”，寄望廣大台灣青年在祖國大陸的廣闊舞台上日積月累、日有所成，實現人生價值、書寫時代新篇。