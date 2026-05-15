新華社：落實不支持“台獨”是美方應盡的義務

中評社北京5月15日電／新華社發表評論員文章指出，14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。在這次舉世矚目的重要會晤中，兩國元首就事關兩國和世界的重大問題交換意見，贊同將構建“中美建設性戰略穩定關係”作為中美關係新定位，共同為中美關係這艘大船領好航、掌好舵，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。



元首外交是中美關係的“定盤星”，對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。習近平主席同特朗普總統身體力行，在最高層次上保持了良好交往，為中美關係的改善和發展提供了重要戰略保障，也推動中美關係經歷跌宕起伏實現了總體穩定。當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中美兩國能不能跨越“修昔底德陷阱”，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷。



此次會談取得的一個重要成果，就是習近平主席同特朗普總統贊同將構建“中美建設性戰略穩定關係”作為中美關係新定位，將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。習近平主席從四個維度深刻闡釋“建設性戰略穩定”的核心要義，即合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。中美關係新定位，體現了對中美交往經驗教訓的深刻把握，貫穿著相互尊重、和平共處、合作共贏的一貫原則，有利於推動中美關係穩定、健康、可持續發展，具有重大而深遠的意義。



“中美建設性戰略穩定關係”不是一句口號，而應該是相向而行的行動。會談前一天，兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，為兩國人民和世界帶來好消息。中美之間的共同利益大於分歧，中美各自成功是彼此的機遇，中美關係穩定是世界的利好。歷史一再證明，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。雙方應當做伙伴而不是對手，相互成就、共同繁榮。要落實兩國元首達成的重要共識，一道維護好當前來之不易的良好勢頭，進一步用好政治外交、兩軍溝通渠道，拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作。秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，中美關係就能不斷打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。

