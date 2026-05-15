觀察：特朗普訪華 中國傳統元素有深意

中美元首同遊天壇（新華社圖） 中評社香港5月16日電（記者 郭至君）5月15日，美國總統特朗普結束3日2晚的訪華行程返回美國，除兩國元首在密集的時間裡談論的事關世界和平與發展的種種大事外，筆者留意到，特朗普整個行程中都充滿著濃厚的中國傳統元素，從參訪地點到獲贈的禮物，再到隨訪人的服飾，都展現頗多有趣的細節，不僅彰顯了中方接待的細緻與希望傳達的深刻意義，也讓世界熱議中美在文化上的美美與共。



一、中美元首同遊天壇 和合替代對抗



北京天壇始建於明永樂十八年（1420年），是明清兩代皇帝“祭天”“祈穀”的場所。天壇佔地約273萬平方米，相當於故宮的四倍，是中國現存規模最大、保存最完整的古代祭天建築群。而特朗普是自1975年美國時任總統福特以來，51年來首位到訪天壇的美國總統。習近平主席在參觀沿途向特朗普介紹天壇的歷史，他指出，中國古代執政者在天壇舉行祭祀大典，祈求國泰民安、風調雨順。中國共產黨傳承發展中華文明的民本思想，始終堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，得到人民的堅定支援和衷心擁護。兩位領導人共同欣賞天壇建築特點，感受其中和諧萬物、順天應時的理念。



在中美關係仍存在經貿、科技等多重分歧背景下，特朗普此次與習近平同遊天壇，某程度上具有象徵意義。尤其天壇所承載的“和合”與“豐收”寓意，也被視為向外界傳遞願意管控分歧、延續合作的積極信號。天壇祈年殿憑借相互嵌合、環環相扣的榫卯構建而成，“不用一根鐵釘”，寓意中美兩國“以攜手代替對抗，方能成就恢宏”。

