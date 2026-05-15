美知名學者：中美在激烈競爭中攜手同行

“習特會”舉世矚目（新華社圖） 中評社香港5月16日電（記者 郭至君編譯）哈佛大學教授、甘迺迪政府學院創院院長艾利森（Graham Allison）日前在美國《國家利益》官網上發表長文，表示此次中美峰會取得了巨大成功，他表示，峰會的初期報導反映出人們對缺乏戲劇性的失望，為解釋原因，有必要回顧過去15個月來塑造的我們在北京所見局勢的發展。艾利森通過回答以下八個關鍵問題來闡述重點。總得來說，他認為，中美關係可以類比為“地緣戰略奧運會”——“更高、更快、更強——攜手同行”。



1、特朗普與習近平的會談能否產生實質成果？



當地球上最強大的兩個國家的領導人進行長達數小時的面對面會晤，私下坦率地討論國際議程上最重要的議題——包括戰爭與和平、貿易、關稅與供應鏈、人工智慧等——這樣的會晤絕非微不足道。兩位領導人都明白，他們的國家正陷入一場典型的修昔底德式競爭——隨著中國迅速崛起，嚴重威脅到在各個層級都居於頂端的美國霸主地位。雙方都清楚，這類競爭通常會以災難性的戰爭告終。三年前亨利·基辛格在去世前六個月接受《經濟學人》的長篇專訪時，被問及美中兩國總統舉行峰會的前景。他回答：“如果兩位總統會面，與其列舉彼此都心知肚明的種種不滿……我希望，從我的角度來看，美國總統會說：當前對和平最大的兩大威脅，就是我們兩國。因為我們有能力毀滅全人類。我認為我們應該達成共識，試圖避免這種情況發生。”



所幸，特朗普與習近平都深諳雷根那句熾熱箴言所揭示的根本真理：“核戰無法取勝——因此絕不能開戰。”習近平曾生動地將核武器形容為懸在人類頭上的“達摩克利斯之劍”。特朗普總統也經常表示：“世介面臨的最大問題，就是核武裝與核武器。” 要防止兩國之間爆發戰爭，就必須減少那些導致過去無數次修昔底德式對抗最終演變成災難性戰爭的誤判、誤解與誤算。



在當前中美對峙中，最危險的火藥桶是台灣。兩國領導人是否會就台灣問題發表公開聲明尚屬未知——儘管特朗普總統極有可能做出適度讓步。然而，更重要的是雙方將重申此前在私下溝通中反覆商討的共識：雙方均已表達堅定決心，絕不允許任何協力廠商（包括“台獨”）的挑釁行徑，將兩大國拖入一場雙方皆不願見到的戰爭。



2、為何特朗普總是對習近平另眼相看？



特朗普總統對待習近平主席的方式，與他對待世界上幾乎所有其他領導人的方式之間的差異，實在難以忽視。這位喜歡被視為“偉大顛覆者”、並利用不可預測性在與大多數其他領導人的談判中製造不適感的領導人，在與習近平的關係中卻表現得截然不同。



引用記者比爾·奧萊利的話（他與特朗普相識已逾三十載），特朗普是“傑基爾博士與海德先生”的結合體——而人們永遠無法確定某一天會出現哪一個面孔。在北京，預期會見到傑基爾博士：一位謹慎、細心、敏感的領導人，正與另一位他曾多次稱讚為“非凡傑出的領導人”、並表示敬佩且希望在許多領域效仿的領導人進行互動。



為何會有如此差異？依我之見，這是因為特朗普總統如他公開所言，已意識到中國實質上是美國的同級競爭對手。我們與中國在經濟上糾纏不清，雙方皆有能力對對方造成巨大損害，以致於經濟戰根本無法取勝。他也看到太平洋彼岸那個龐大經濟體正面臨嚴重的消費不足問題，若能妥善處理，將為美國企業帶來龐大的市場與利潤前景。

