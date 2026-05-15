社評：中美元首相處九小時建設戰略穩定關係

特朗普訪華開啟中美構建建設性戰略穩定關係新階段 中評資料相 中評社香港5月16日電/美國總統特朗普剛剛結束對中國的近43个小時國事訪問行程。此次他與中國國家主席習近平相處了近九個小時。雙方都將此訪定性為“歷史性”，因為此訪開啟了中美關係的新定位：建設性戰略穩定關係。



雖然到目前為止，“中美建設性戰略穩定關係”只出現在中國官方的版本中，但從特朗普及其高官這兩天在北京的各種表態，說明“建設性戰略穩定關係”的核心內涵是得到美方認同的。以特朗普政府現在對於中國的態度，這種共識也是有可能得以實施和推進的。



中美關係告別建交后前三、四十年的“接觸時代”，到近七、八年來正式進入“競爭時代”，經過雙方的激烈博弈和鬥爭，以及對管控競爭關係的探索，雙方都更加務實地面對美中結構性競爭的現實，把穩定中美關係這個世界上“最重要、最具後果”的雙邊關係作為優先。因為這兩個世界上最強國家承載著促進全世界80億人和平發展的重任，承受不起大國衝突的災難性後果。



不管是中國國家主席習近平、國務委員兼外長王毅，還是美國總統特朗普、國務卿兼代理國安顧問魯比奧，都在此訪前和此訪中表達了強烈的願望，想維持中美關係自“貿易休戰”以來的“脆弱穩定”。然而，中美關係要實現持久性的穩定，需要高屋建瓴，需要長遠視角，這就是“建設性戰略穩定關係”新定位提出的動因所在。



“中美建設性戰略穩定關係”有三個維度：建設性、戰略性、穩定性。具體要體現在習主席所說的：“合作為主的積極穩定”、“競爭有度的良性穩定”、“分歧可控的常態穩定”、“和平可期的持久穩定”。