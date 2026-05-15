范婉兒：關注中美元首會晤成果對港經濟影響

香港特區政府經濟顧問范婉兒（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月15日電（記者 盧哲）香港特區政府經濟顧問范婉兒15日表示，政府會密切關注中美元首會晤帶來的影響及在香港經濟上的反映，她認為上行和下行的風險均存在，政府會審慎動態評估，但強調“這一刻仍言之尚早”。



香港特區政府15日發表《二零二六年第一季經濟報告》和二零二六年第一季度的本地生產總值修訂數字。政府經濟顧問范婉兒在記者會上闡述二零二六年第一季的經濟表現，以及最新的二零二六年全年本地生產總值和物價預測。



港府表示，考慮到第一季的實際表現較預期強勁，以及外圍環境潛在短期不利因素，今年全年經濟增長預測維持2.5%至3.5%。至於今年基本和整體消費物價通脹率的預測，分別由《財政預算案》公布的1.7%及1.8%，向上修訂至2.5%及2.6%。



范婉兒表示，大家都關注中東衝突會如何發展，而美國的關稅措施亦對環球供應鏈造成破壞性影響。她認為相關情況“有危亦有機”，這些因素對香港可能構成上行因素，環球供應鏈可能會因而有策略性安排。



被問到中美元首會晤是否影響政府對今年經濟增長的預測，范婉兒表示，若中美元首會面之後有一些實質方案出台，相信會帶來一些變化，“例如大家很期待中東衝突會否可以很快結束，等等。”她說，政府會密切關注相關情況在香港經濟上的反映，但“這一刻仍言之尚早”。她強調，上行因素和下行風險都存在，因此要審慎地動態評估。



范婉兒還提到，油價在4月和5月處於較高水平，預期會在今年餘下的多個季度通脹中陸續浮現，不過即使通脹率預測調升至2.5%的水平，仍然屬於可控。