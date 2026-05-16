劉瀾昌：解決台灣問題歸根要靠大陸實力

香港中觀研究所所長劉瀾昌（中評社資料圖） 中評社香港5月17日電（記者 焦陽）5月14日，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平就台灣問題作出嚴厲表態，特朗普則在公開場合不回應，直至返程才打破沉默。香港中觀研究所所長劉瀾昌就此接受中評社記者採訪表示，此次會談對中美關係是正面發展，但美方在台灣問題上“三個不放棄”的基本盤並未鬆動，台灣問題的解決歸根到底要靠大陸自身實力增長和戰略定力。



對於此輪中美元首對話為涉台議題奠定了什麼基調，劉瀾昌提出幾個基本判斷。其一，美方希望維持台海現狀，避免發生戰爭，這是特朗普最核心的關切。特朗普15日在返程採訪中亦強調，“現在最不需要的就是一場遠在9500英里之外的戰爭”。其二，台灣問題是北京方面著墨較多的議題，習近平立場表述十分清晰，會後中方由外交部長王毅向媒體介紹會晤情況時，亦將台灣問題列為重點議題之一。



劉瀾昌對比了特朗普與拜登的行事風格。他指出，拜登在台灣問題上採取兩面手法，口頭給予承諾，實際行動卻背道而馳。拜登任內時任眾議院議長佩洛西竄訪台灣，直接改變了台海戰略格局，此後所謂“台海中線”不復存在，解放軍實現常態化巡航巡飛。



綜合以上觀察，劉瀾昌對特朗普政府的對台政策取向給出明確判斷：特朗普政府存在三個不會放棄——不會放棄對台軍售、不會放棄打台灣牌、不會放棄對中國的遏制打壓。他分析稱，這三個不放棄涉及美國軍工複合體核心利益及兩黨長期共識，特朗普難以根本改變。從特朗普返程受訪的內容來看，他對軍售問題表示“我將就此做出決定”，並未排除軍售可能性；他又透露習近平曾直接問美方會否保護台灣，他拒絕回答，稱“答案衹有我一個人曉得”。劉瀾昌認為，拒答本身恰恰說明美方仍在延續戰略模糊，“打台灣牌”的策略並未放棄。



劉瀾昌認為，這種“戰略模糊”在軍售問題上表現得尤為典型。軍售問題看似懸而未決，實則有其內在邏輯。從特朗普返程受訪時稱“我將就此做出決定”，到其後在福克斯專訪中稱對軍售“還沒有批准，可能批准也可能不批准”，劉瀾昌指出，這番態度轉換恰恰說明，特朗普在軍售問題上採取口頭上保留餘地，行動上懸而不決的策略。軍售大方向不會改變——這既是美國軍工複合體的利益所在，也是安撫兩黨鷹派的政治需要；但短期內很可能壓後決定，因為特朗普需要對北京有所交代，特別是今年秋季習近平將訪美，雙邊氣氛不能受到干擾。

