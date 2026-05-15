大灣區融合發展 迪士尼“魔法”覆蓋深圳

香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月15日電（記者 盧哲）隨著粵港澳大灣區融合發展，“大灣區生活圈”成為可能。扎根香港逾20年的香港迪士尼樂園，也逐漸將“本地”範圍拓展至大灣區，原本針對本地社區的公益“魔法”項目即將覆蓋深圳，“灣區社區”更進一步。



香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添14日在傳媒聚會上談到，2025年香港迪士尼錄得穩健的財務表現，淨利潤為5.36億港元，收入為86.94億港元。總入場人次為750 萬，賓客人均消費按年上升 2%，創歷史新高。數據顯示多個重點市場的迪士尼粉絲群持續增長，加上一系列強勁且創新的體驗項目，香港迪士尼對長遠發展保持樂觀。



施保添特別提到，隨著交通越來越便捷，可以看到遊客一年多次來到香港、甚至直接來到迪士尼。尤其隨著粵港澳大灣區的極速融合，“可以看到旅客像本地人一樣時常便捷地往返迪士尼，這是我們非常樂意看到的。”



施保添說，隨著粵港澳大灣區的發展融合，未來可以被理解成一個緊密的“本地社區”。“因此，迪士尼也會把我們的在地範圍擴大。”



2025財年，香港迪士尼宣布捐出逾250萬港元擴展“迪士尼‘童樂遊’”醫院項目，惠及本地八間公立醫院約1000名受助人。“為本地社區、香港，為住院的兒童帶來一點‘迪士尼魔法’是非常有意義且極具影響力的事情。”施保添說，“而從本月開始，我們將把同樣的項目帶到深圳的兒童醫院。這再次擴展了我們能夠為社區所做的事的範圍，並希望在那裡也帶來一點‘迪士尼魔法’，回饋社會。因為社區中的許多人曾為香港迪士尼樂園做出了貢獻。對此我感到非常興奮。”



香港迪士尼15日向中評社記者介紹了相關細節。香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）、華特迪士尼(中國)有限公司及中國宋慶齡基金會三方首度攜手，將香港迪士尼獲獎公益項目——迪士尼“童樂遊”醫院計劃，由香港帶到深圳。



作為香港迪士尼20周年捐款支援病童服務承諾的一部分，以Pixar (皮克斯) 為主題的“迪士尼關愛空間”將於5月29日在深圳市兒童醫院龍華院區正式開幕。迪士尼表示，希望能為這間全大灣區最新、最大型的市屬三級甲等兒童專科醫院的住院病童帶來鼓勵和放鬆、創造歡樂。



另據介紹，香港迪士尼樂園的擴建工程還在穩步推進，全新的 Pixar 主題及 Marvel 主題體驗將陸續登場。其中，Pixar 主題娛樂體驗將於明年開幕。而香港獨有、嶄新的Marvel主題體驗將匯聚全新遊樂設施，並有沉浸式的娛樂及購物體驗。