王毅向媒體介紹中美元首會晤情況和共識

中評社北京5月15日電／應國家主席習近平邀請，美國總統特朗普于5月13日至15日對中國進行國事訪問。中共中央政治局委員、外交部長王毅15日向媒體介紹中美元首會晤情況和共識。



一、中美兩國各界和國際社會高度關注美國總統特朗普此次訪華，對兩國元首會晤有何評價？



王毅：此訪期間，習近平主席同特朗普總統就事關中美關係以及世界和平發展的重大問題持續進行坦誠、深入、建設性、戰略性溝通，積極探索兩個大國的正確相處之道，並就此達成一系列共識。正如很多媒體朋友指出，這是一次歷史性會晤。



第一，這是兩國進入各自發展關鍵階段的一次重要會晤。今年是中國“十五五”開局之年，我們正在以高質量發展全面推進中國式現代化。今年也是美國獨立250周年。在此關鍵年份，兩國元首相聚北京，就治國理政、中美關係、國際和地區熱點深入交流，對外釋放了重要信息，那就是實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，可以並行不悖、相互成就、造福世界。



第二，這是中美關係站在新的歷史起點上的一次重要會晤。這次會晤是繼去年10月釜山之後，兩國元首再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華，延續和鞏固了兩國元首之間的良好互動勢頭。當前，百年變局加速演進，世界走到新的十字路口。習近平主席強調，中美能不能跨越“修昔底德陷阱”，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？面對這些歷史之問、世界之問、人民之問，我們要共同書寫時代答卷。兩國元首為中美關係這艘巨輪領好航、掌好舵，必將對國際局勢演變和人類社會發展產生重大和深遠影響。



第三，這是兩國元首深入溝通、達成豐富成果的一次重要會晤。此次會晤既有正式會談和歡迎宴會，也安排了小範圍交流和參觀活動，兩國元首互動相處近9個小時。相互尊重、珍視和平、探討合作，始終是貫穿會晤的基調。兩國元首同意構建“中美建設性戰略穩定關係”是最重要政治共識。此外，雙方還願就外交、兩軍、經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等各領域開展更多交流，為下階段兩國交往注入了新的動力。

