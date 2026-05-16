特朗普：不希望看到台灣“走向獨立”

5月15日下午，美國總統特朗普結束對中國的國事訪問，乘專機離開北京。(新華社圖) 中評社香港5月16日電／中時新聞網消息，美國總統特朗普（Donald Trump）在北京與中國國家主席習近平舉行峰會後，針對台灣問題發表一系列談話，強調美國不支持台灣正式宣布獨立，也不希望任何人誤以為華府會提供無條件軍事支持，相關言論引發外界高度關注。



BBC報導，特朗普在接受《福斯新聞》（Fox News）專訪時表示：“我不希望看到有人宣布獨立。”他並重申，美國對台政策並未改變。



特朗普指出，美國並不希望因台灣問題與中國大陸爆發戰爭，“你知道，我們得飛9500英里去打一場戰爭。我不希望發生這種事。我希望他們冷靜下來，我也希望中國大陸冷靜下來”。



在返回華盛頓的班機上，特朗普也向媒體透露，他與習近平在此次峰會中“談了很多”有關台灣的議題，但拒絕說明若台海爆發衝突，美國是否會出兵防衛台灣。



特朗普表示，習近平對台灣問題“感受非常強烈”，且“不希望看到“台灣獨立運動”。



根據中國大陸官媒報導，習近平在會談中警告，“台灣問題是中美關係中最重要的問題”，並稱“如果處理不好，兩國可能發生碰撞，甚至衝突”。



當被問到是否擔心台海發生戰爭時，特朗普則表示：“不，我不這麼認為。我覺得我們會沒事的。（習近平）不想看到戰爭。”



特朗普透露，他與習近平也針對軍售議題“進行非常詳細的討論”，並表示將很快決定這項軍售案是否繼續推進。



他同時強調，美國並不希望有人認為“因為美國支持我們，所以我們可以宣布獨立”。



“如果維持現狀，我認為中國大陸會接受。”特朗普說。

