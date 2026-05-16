美國突然取消向波蘭部署四千餘美軍

5月初，美國第一騎兵師“黑傑克”旅舉行儀式，為部署到波蘭做準備。美國陸軍 中評社北京5月16日電／據多家美國媒體15日報導，五角大樓突然取消本月向波蘭部署一支4000多人美軍部隊的計劃。



美國陸軍代理參謀長克里斯托弗·拉尼夫當天在一場國會聽證會上說，國防部長赫格塞思下令取消陸軍第一騎兵師第二裝甲旅戰鬥隊原定為期9個月在波蘭的輪換部署，美軍歐洲司令部“已收到關於削減兵力的指示”。他還說，這一部署計劃本周早些時候才正式取消。



《防務新聞》網站報導，這支部隊5月1日已完成部署前的準備工作，派出先遣隊，並開始把裝備運往海外。五角大樓官員表示，已抵達波蘭的美軍士兵被指示“盡快”返回得克薩斯州胡德堡基地。



據美國媒體援引多名美方官員的話報導，此次部署任務之所以取消，是因為赫格塞思簽署一份備忘錄，指示美軍參謀長聯席會議將一支旅級部隊撤出歐洲。這份備忘錄還導致一個野戰炮兵營原定近期部署德國的計劃取消。



美國有線電視新聞網報導，赫格塞思作出上述決定，與美國政府施壓歐洲國家增加國防開支的做法相關。



美國總統特朗普2日接受媒體採訪時表示，美國計劃大幅削減駐德國的美軍部隊，撤軍人數將“大大超過”五角大樓1日宣布的5000人。一些批評者認為，撤軍意在報復那些沒有加入美國對伊朗軍事行動的北約盟友。



來源：新華網