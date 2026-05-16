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警惕！涉遠程導彈 日本有新動作
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2026-05-16 09:30:18
中評社北京5月16日電／據日本共同社14日報導，日本防衛政務官若林洋平在參議院內閣委員會上表示，情報搜集衛星網絡“衛星星座”已於4月起開始運行，以確保作為“反擊能力”的遠程導彈的實效性。
分析人士認為，“衛星星座”的作用就像遠程導彈的“眼鏡”，可以用於確定和監視攻擊目標。
今年3月31日，日本在熊本縣正式部署具有“對敵基地攻擊能力”（“反擊能力”）的“25式地對艦導彈”。該導彈射程約1000公里，遠超日本領土範圍，具有明顯的攻擊屬性。此舉持續遭到日本各界強烈擔憂與反對。
來源：新華國際頭條
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