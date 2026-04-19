《中國評論》月刊第341期內容介紹

第341期《中國評論》月刊2026年5月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港5月17日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第341期《中國評論》月刊2026年5月號已出刊。本期《中國評論》共刊發16篇文章，涵蓋兩岸、港澳、歷史、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦“習鄭會”意涵解讀，刊發了《思想者論壇：“習鄭會”與兩岸和平發展路徑》和《鄭麗文路線：國民黨論述的斷裂與重構》兩篇文章。



《思想者論壇：“習鄭會”與兩岸和平發展路徑》是由中評智庫基金會主辦的論壇的全文實錄。論壇由淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山主持，評論員有：資深媒體人李建榮，民主文教基金會董事長桂宏誠，時事評論員陳淞山，中國文化大學教授趙建民，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。與會者表示，中共中央總書記習近平與新任中國國民黨主席鄭麗文的會晤，有助於兩岸形成命運共同體，展現出兩岸的中國人有能力以和平方式解決問題，體現出中華民族的復興大勢。



中評社評論員楊流昌發表《鄭麗文路線：國民黨論述的斷裂與重構》一文。文章指出，新任中國國民黨主席鄭麗文2026年4月率團訪問大陸，與中共中央總書記習近平舉行會晤，並獲大陸宣佈十項促進兩岸交流合作新措施，此舉引發島內外廣泛關注。鄭麗文以“避戰謀和”為核心理念，在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，明確主張兩岸“強強聯手”、走和平發展道路。其“大陸是親人，美國是恩人”的論述，更清晰標示了一條“親陸不反美、先陸後美”的路線。與過往幾任國民黨主席相比，鄭麗文的路線既承接了連戰、馬英九時期的國共互動框架，又在路線清晰度和意識形態旗幟上顯著超越了朱立倫的搖擺與江啟臣的本土化傾向，與洪秀柱的“一中同表”主張構成黨內最堅定的“兩岸派”呼應力量。本文通過系統梳理歷任國民黨主席的兩岸路線，分析鄭麗文路線的核心主張，評價其在國民黨兩岸路線演變中的定位與意義，並探討其面臨的挑戰與前景。

