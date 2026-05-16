港全年經濟增長預測維持2.5%至3.5%

中評社香港5月16日電／受惠於外貿表現持續強勁和本地需求增強所帶動，香港經濟在2026年第一季強勁擴張。特區政府昨日發表今年第一季經濟報告顯示，實質本地生產總值（GDP）在第一季按年增長5.9%，較上一季的4%增幅加快。



大公報報導，考慮到實際經濟表現較預期強勁，以及外圍環境的潛在短期不利因素，特區政府對全年實質GDP增長預測維持2.5%至3.5%。政府經濟顧問範婉兒指出，目前是“增長快、通脹慢”的理想經濟狀況，惟近期中東地區的衝突升溫，導致國際油價及相關產品價格出現不尋常波動，為全球經濟和供應鏈帶來下行風險。



今年首季，整體貨物出口按年大幅增長23.7%，其中人工智能（AI）相關產品出口更錄得超過40%的強勁升幅，佔整體出口比重增至七成。服務輸出亦穩健擴張3.5%，所有主要服務組別均錄得增長。



對於外貿前景，範婉兒指出，香港作為國際貿易平台，約一半貨源來自內地。在AI及高科技發展的浪潮下，“深圳─香港─廣州”創新集群正式在2025年躍居全球第一，將為香港未來的出口及貿易提供中長期的競爭優勢。



基本通脹預測升至2.5%



至於中東衝突的影響，範婉兒認為目前仍未完全反映在經濟數據中，但若衝突持續，可能影響半導體等關鍵產品的供應鏈；此外，消費信心和企業投資情緒短期內亦可能受到影響；不過，AI相關的投資和產品需求則未見減弱。



通脹方面，因應國際油價，全年基本通脹預測由1.7%上調至2.5%，整體通脹預測由1.8%上調至2.6%。範婉兒強調，這仍屬非常可控的水平，並預計通脹在第二、第三及第四季將逐步浮現。