以樂為橋　兩岸同胞共話音樂科創發展

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京5月16日電／“阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壯如山……”當竹笛吹響這首家喻戶曉的台灣高山族民歌，悠揚的旋律在空氣中回蕩，兩岸嘉賓不約而同地輕聲跟唱。一曲終了，掌聲經久不息。5月13日下午，第三屆海峽兩岸中華文化峰會——音樂科技創新發展研討會暨演奏會，在跨越海峽的溫情與共鳴中落下帷幕。



本次研討會以音樂為紐帶、以科技為載體，匯聚兩岸音樂界、科技界資深專家與行業精英，通過座談交流與創新演奏會相結合的形式，突破傳統模式，實現理論爭鳴與藝術實踐的有機融合。兩岸嘉賓在思想碰撞中凝聚共識，在弓弦琴鍵間增進情誼，充分彰顯了音樂跨越海峽、聯結兩岸的獨特文化力量。



在人工智能與數字技術迅猛發展的當下，兩岸專家直面AI生成音樂的版權爭議、算法壟斷等現實挑戰，又對音樂療愈、數字孿生、智能樂器等前沿應用展開前瞻探討。台灣電腦音樂學會秘書長李慧平，談到了《鋼琴教育與科技之整合方向》；北京市計算中心有限公司董事長劉彤分享了《人工智能賦能樂器教學與文化傳播》；首都師範大學教授張玉榛則提出利用數字孿生技術構建沉浸式樂器博物館的倡議。跨領域、跨代際的對話，為兩岸音樂科技產業的規範化、創新化發展提供了理論指引與實踐方向。



演出由北京電視台主持人王乾主持，交流曲目既保留經典，又充滿巧思。北京第二外國語學院附屬小學定福分校打擊樂團以中國鼓《龍騰虎躍》震撼開場，鼓點鏗鏘、氣勢磅礴。台灣藝術家帶來薩克斯風《茉莉花變奏曲》，為江南小調披上爵士薄紗；口琴與鋼琴合奏《台灣幻想曲》，清亮音色描繪出阿里山晨霧與日月潭波光。《赤壁懷古》，《夜深沉》，《阿里山的姑娘》，一曲曲演奏讓人沉醉不已，最後，全體演奏家合奏《金蛇狂舞》，將現場氣氛推向高潮，充分彰顯中華音樂文化脈動。



台灣電腦音樂學會理事長黃志方登台，現場展示了三位受測者在AI自律神經療愈音樂會前後的心率變異性數據對比。大屏幕上的波形與數值清晰呈現出音樂對身心狀態的積極調節，讓在場觀眾直觀感受到科技如何讓音樂不僅動聽，更能療愈。這一別開生面的終場環節，也為本次研討會畫上了一個充滿科技溫度的圓滿句號。



本次活動由北京市科學技術協會主辦，北京國際科技交流中心、北京樂器學會承辦，活動得到台灣電腦音樂學會、北京聲學學會、北京科技經營管理學院藝術學院、天津七弦琴院、台灣管弦協會、台灣薩克斯風協會、北京市科學技術研究院、中國音樂學院、首都師範大學等單位的大力支持，80餘位嘉賓出席。