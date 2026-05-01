楊流昌：弘法寺的知與行

趙朴初贈送弘法寺對聯。 中評社香港5月17日電／題：弘法寺的知與行



作者 楊流昌



春末初夏的深圳，暑氣已開始蒸騰。梧桐山麓仙湖植物園裡，樹木蔥蘢，蟬鳴聲聲，一片清涼世界。我與深圳武術協會李斌會長、《思考香港》執行主編李劍諸兄、兩岸客家聯會江全孚會長三位好友相約，一同上園裡的弘法寺，拜訪臨濟宗第45代衣缽傳人印順大和尚。



我與印順大和尚並不相識，但有多個鄉親、同事卻是他的座上賓。從他們口裡以及本人研學佛理的緣故，對印公的威名與學識還有一定瞭解。他繼承了本煥長老的法席，住持弘法寺，經年用心弘法利生，融通諸派，在海內外聲名遠播。承蒙李斌會長穿針，今日來訪，有如舊友重逢，也懷著幾分敬意。



進了山門，拾階而上，大雄寶殿莊嚴肅穆，釋迦佛金身璀璨。我們相繼領了清香，依次朝拜。路過經堂時，隔著窗子望見十多位善信正沐手抄經，有白髮老者，也有年輕白領，凝神靜氣，一筆一劃，絲毫不苟，整個經堂靜得只聽見筆尖在紙上沙沙的聲響。聽說寺院常在傍晚組織集體抄經，許多年輕人從市區趕來，在這方寧靜中覓得片刻心安。李斌會長駐足觀望了一會兒，輕聲說：“練武講形神合一，抄經也是這個道理。”



朝拜過後，有沙彌前來引路，安排我們到方丈室給本煥長老上香。世壽106歲的本煥長老於2012年4月2日圓寂，至今已有十餘年，但方丈室內一切如舊，老和尚的衣缽、經卷、念珠，端端正正地供在案上。牆上掛著老和尚大幅法相，目光慈悲而深邃，仿佛還在注視著來人。沙彌點燃三炷清香遞給我們，我們依次上前，恭恭敬敬地舉香齊眉，三拜過後將香插入香爐。沙彌在一旁輕聲講起長老的往事--



“老和尚一生行持的法寶，就是《普賢行願品》的十大願王。他常說‘成佛不是容易的事，要成佛就要結眾生緣。’有人問老和尚，修行到底修什麼？他說，說到底就兩個字--一個‘知’，一個‘行’。佛陀講的一切法，都是為了讓眾生去行。經者，徑也，有了路還得去走。老和尚說到做到，一百多歲了還每天凌晨四時起床課誦，從無一日間斷。”



沙彌又講了一段師徒舊事：當年印公初到老和尚座下，老和尚讓他讀誦《普賢行願品》，說自己十二分鐘可以誦一遍。印公年輕，說自己十分鐘。等印公用功到十分鐘時，老和尚又說自己八分鐘。等印公終於到了八分鐘，老和尚已能在七分鐘內誦完。“老和尚不是在比賽，”沙彌笑著說，“他是在用這個法子告訴弟子--修行如逆水行舟，不進則退，永遠不能懈怠。這正是老和尚知行合一的身教。”



從方丈室出來，已近正午。印順大和尚已在丈室等候我們，笑呵呵地招呼大家入座。他說今日不必去齋堂，就在丈室裡用頓便飯。我們推辭，說太叨擾了，聽言弘法寺的齋飯常年免費結緣，無論富貴貧賤，一律平等施與，我們正想去體驗體驗，與信眾一同排隊取餐，嚐嚐免費的齋飯。印公擺擺手：“都是老朋友，客氣什麼。”



飯菜端上來，四樣素菜，一道清湯，一盤素餃，簡簡單單。但都是寺裡自己種的青菜，豆腐也是現做的，清清爽爽，看著就有食欲。印公親自為我們布菜，用公筷將菜一一分到各人碗裡，一邊分一邊介紹：“這是後山種的青菜，筍也是新鮮的。”言語間滿是家常的親切。

