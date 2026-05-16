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俄稱摧毀烏軍彈藥庫 烏稱打擊俄重要目標
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2026-05-16 15:27:09
中評社北京5月16日電／當地時間15日，俄羅斯國防部通報稱，俄軍打擊了頓涅茨克地區的烏軍並摧毀了扎波羅熱地區烏軍的一處彈藥庫。此外，當天14時至20時，俄軍防空系統在別爾哥羅德州、布良斯克州、卡盧加州等地上空攔截並擊落了超過50架烏軍無人機。
同一天，烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，烏軍對俄羅斯境內及俄方控制區域的煉油廠、彈藥庫及雷達系統等重要目標實施了打擊。
來源：央視新聞客戶端
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