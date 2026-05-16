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直擊南部戰區陸軍某旅海上駕駛集訓現場
http://www.CRNTT.com   2026-05-16 15:33:33
　　中評社北京5月16日電／近日，中國陸軍第74集團軍某旅組織海上駕駛集訓，重點錘煉海上基礎駕駛技能，夯實兩棲作戰硬實力。

　　來源：南部戰區
 


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