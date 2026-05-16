波蘭總理：美軍取消增援部隊只是後勤調整

中評社北京5月16日電／據埃菲社5月15日報導，面對近期美國在歐洲的軍事部署調整，波蘭總理唐納德·圖斯克15日發表安撫性聲明，稱這些調整僅屬“後勤性質”，並重申了北約的堅實基礎，以及波蘭對盟友的“忠誠”。



圖斯克表示，他正與“北約及美軍指揮部保持緊密聯繫”，以密切關注局勢及美國在波蘭軍事部署可能發生的變化。



此前不久有消息稱，五角大樓取消了原計劃向波蘭增派4000名士兵的裝甲旅部署計劃。此舉是華盛頓近期政策的一部分，旨在重新調整其在歐洲的軍事存在，並在其他戰略要地部署更多部隊。



“我已獲得保證，這些決定僅涉及後勤安排，不會直接影響威懾能力或我們的安全。”圖斯克說。



他強調：“波蘭過去、現在和將來都是美國及其他北約國家最穩定、最忠誠、最有效的盟友。”



波蘭國防部長瓦迪斯瓦夫·科西尼亞克-卡梅什和政府發言人亞當·什瓦普卡在近期表態中均澄清，美國在波蘭的軍事存在不會比目前減少，而僅僅是“重新部署”。



什瓦普卡15日說，“駐波蘭的美軍現在駐在波蘭境內，將來也會駐在波蘭境內”，並重申該國仍是北約盟軍在東翼的“威懾支柱”。



五角大樓曾多次表示，其長期目標是讓歐洲盟國承擔常規防務的大部分負擔，從而弱化美國在歐洲的軍事角色。



來源：參考消息網