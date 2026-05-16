商務部回應歐盟外國補貼調查構成不當域外管轄

中評社北京5月16日電／商務部新聞發言人16日就認定歐盟外國補貼調查相關做法構成不當域外管轄措施答記者問時表示，中方重申，希望歐委會迅速糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓，停止濫用《外國補貼條例》（FSR）調查工具，為中國企業在歐投資經營提供公平、公正、可預期的營商環境。



有記者問：5月15日，司法部發佈公告稱，歐盟利用FSR對中國實體採取的相關跨境調查做法，構成“不當域外管轄措施”，請問商務部對此有何評論？



發言人說，中方一貫反對歐方濫用FSR等單邊工具打壓中國企業。近期，歐方不僅針對中國企業增加調查頻次，擴大調查範圍，還將對同方威視等企業的調查升級為深入調查，並強制中國的銀行機構配合調查，不合理索要廣泛的、與調查無關的大量中國境內信息。多家中國企業和銀行機構在歐正常投資經營受到嚴重負面影響。



發言人指出，商務部早在2025年1月就通過調查認定，歐方FSR相關做法構成貿易投資壁壘，並要求歐方糾正相關做法，主張通過對話妥善管控分歧。但歐方一意孤行，在錯誤的道路上越走越遠。



對此，司法部會同商務部在充分調查的基礎上，依據《中華人民共和國反外國不當域外管轄條例》，認定歐方在對同方威視的FSR調查中，對有關中國實體採取的相關跨境調查做法構成不當域外管轄措施，要求任何組織、個人不得執行或者協助執行該措施。



發言人表示，中方一貫主張通過對話磋商管控分歧，希望歐方與中方相向而行，通過友好協商解決問題。同時，我們將密切關注歐方相關動向，並將採取必要措施堅決維護國家安全和企業合法權益。