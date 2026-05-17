直擊中國陸軍某旅偵察班組跨晝夜綜合演練

展開偵察任務。 中評社北京5月17日電／近日，中國陸軍第82集團軍某旅偵察分隊依托山地叢林地域，組織開展偵察班組跨晝夜連貫綜合演練。官兵們穿梭密林、翻越溝壑、牽引渡河、攀爬斷崖，快速完成潛伏滲透、目標偵察、引導打擊等任務。



演練全程模擬真實戰場環境，構設複雜敵情與臨機特情，全面錘煉偵察班組快速反應、協同作戰和持續作戰能力。從密林到山巔，官兵在險難課目中愈戰愈勇，有效提升了班組遂行多樣化特種作戰任務的硬功。



來源：中國軍網

