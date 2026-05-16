司法部談歐盟外國補貼調查構成不當域外管轄

中評社北京5月16日電／2026年5月15日，中國司法部發佈公告，認定歐盟利用其《外國補貼條例》在對同方威視調查中對中國實體採取的相關跨境調查做法構成不當域外管轄。請問有何考慮？



發言人表示，歐盟利用其《外國補貼條例》對同方威視進行調查，肆意向中國實體跨境索取廣泛的、非必要的中國境內信息，是對相關實體施加的不當要求，明顯違反國際法與國際關係基本準則。為維護國家主權、安全和發展利益，保護中國公民、法人或其他組織的合法權益，司法部根據《中華人民共和國反外國不當域外管轄條例》，會同商務部等有關部門依法識別，認定歐盟上述做法構成不當域外管轄措施。任何組織、個人不得執行或者協助執行該不當域外管轄措施。



歐盟《外國補貼條例》是其自行創設的單邊工具。自實施以來，歐盟頻繁利用《外國補貼條例》對中國企業進行調查，具有明顯針對性和歧視性，是典型的以“公平競爭”之名行“保護主義”之實。商務部已于2025年1月依法認定歐盟相關做法構成貿易投資壁壘。歐盟不僅沒有糾正，反而在錯誤的道路上越走越遠。中方絕不接受外國國家和地區對中國公民和企業濫施“長臂管轄”。此次發佈公告，是依法實施《中華人民共和國反外國不當域外管轄條例》的具體行動。我們敦促歐方立即糾正錯誤做法，為中歐合作創造公平、公正、可預期的市場環境。如歐方執意越界，中方將堅決依法反制。