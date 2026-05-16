最後一次回應趙少康　國民黨：全程有錄音

中評社台北5月16日電／針對媒體昨日報導國民黨主席鄭麗文出席內部培訓課程一事，傳出批趙少康、前主席等言論，國民黨昨晚已指出，相關內容多有扭曲、誇大與誤導之處，與事實明顯不符；而趙今上午出面受訪表示，透過小編去查證2位學員，都說鄭的確有這樣講，更要黨中央應該公布錄音錄影。對此，國民黨今日作最後一次說明，提到昨日內部培訓活動，全程均有錄音紀錄，鄭主席於發言過程中，並未提及任何一位前任主席，更無所謂“敗光光”等相關言論。



趙少康今上午受訪時表示，“昨天透過小編去跟兩位學員查證，都說她的確有這樣講，這麼多人在現場，有沒有講？事實勝於雄辯，這麼重要黨主席講話講空戰，總有錄音錄影吧，以我對黨的瞭解，不可能沒有錄影，播出來給大家看看就知道，到底講什麼、批評誰？”



國民黨今天下午在臉書發文稱，基於對趙少康的尊重，針對相關不實傳聞，特此作最後一次說明。昨日內部培訓活動，全程均有錄音紀錄，鄭麗文於發言過程中，並未提及任何一位前任主席，更無所謂“敗光光”等相關言論。部分媒體及有心人士刻意曲解、以訛傳訛，甚至將鄭從未說過的話強行附會、硬塞給她，與事實明顯不符。



國民黨也說，已就相關內容完成說明，後續不再針對此事另作回應。