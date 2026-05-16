特朗普談台獨　藍委：訊號極其清楚且嚴肅

中評社台北5月16日電／特朗普結束訪華後，在接受媒體專訪時強調“不想看到有人走向獨立”，也不想看到“有人說要‘台獨′、是因為有美國支持。”國民黨“立委”許宇甄16日表示，特朗普這番談話，已是對“賴政府”釋出極其清楚且嚴肅的戰略訊號。



許宇甄表示，面對國際地緣政治急遽變化、中美關係重新洗牌，“賴政府”更應謹慎以對，凡事謀定而後動，而不是持續以意識形態驅動政策、升高兩岸對立。任何可能刺激台海局勢、讓台灣被推向衝突邊緣的激進路線，此刻都應徹底冷靜下來。否則，當台灣失去戰略主動權，最終恐怕只會淪為大國談判桌上的籌碼，甚至成為利益交換下的犧牲品。



許宇甄指出，許宇甄直言，賴清德偏激的“台獨”路線，如今顯然已被特朗普政府高度關注，甚至被視為可能升高台海風險的重要變數。特朗普明確表示“不願看到有人因為美國支持，所以走向獨立”，其核心意涵已十分清楚，美國支持台灣安全，不代表支持“台獨”，更不願被捲入一場因政治冒進所引發的戰爭。



許宇甄表示，當北京能夠直接向華府闡述其立場時，“賴政府”是否真正掌握特朗普對台政策的最新思維？“國安”團隊是否已針對習特會後的新局勢完成風險評估與實質溝通？還是仍停留在過去對美關係的錯誤想像之中？



許宇甄說，執政黨現在有責任向全民清楚交代，未來將如何有效向華府說明，台灣不是區域和平的麻煩製造者，而是負責任、可預測的民主夥伴。若“國安”戰略建立在錯誤期待與誤判情勢之上，最終恐將把2300萬人民推向無法承受的危險處境。