國民黨駁斥鄭麗文炮口朝內　趙少康喊公布錄影

中評社台北5月16日電／國民黨革實院昨日舉行“2026空戰執行力-三組培訓計劃”，黨主席鄭麗文擔任主講人，但傳出在會中鄭批前中廣董事長趙少康“很難理性溝通”；不過，國民黨昨晚駁斥澄清，相關內容多有扭曲、誇大與誤導之處，與事實明顯不符。對此，趙少康今日上午出面回應，透過小編去跟兩位學員查證，都說的確有這樣講，“事實勝於雄辯”，黨中央應該公布錄音錄影，播出來給大家看看就知道。



國民黨昨晚表示，學員也問到關於趙少康近日相關言論是否屬實，鄭麗文表示，趙先生許多情緒性的發言並非事實，“但因為他是趙少康，所以也不需要針對他、讓外人看笑話。”鄭也強調，自參選黨主席至今，自己都對趙先生非常客氣，也從未公開批評過他、針對過他。國民黨表示，課程屬不公開之內部培訓，卻有人刻意曲解鄭發言內容，甚至向媒體片面放話、惡意操作，其心可誅，在此鄭重澄清，希望各界不要再以訛傳訛。



中時新聞網報導，針對國民黨的澄清，趙少康今接受媒體聯訪時表示，“其實我也不想跟她糾纏，只是既然提到我，我也不得不被迫回應，昨天透過小編去跟兩位學員查證，都說她的確有這樣講，這麼多人在現場，有沒有講？事實勝於雄辯，這麼重要黨主席講話講空戰，總有錄音錄影吧，以我對黨的瞭解，不可能沒有錄影，播出來給大家看看就知道，到底講什麼、批評誰？”



趙少康認為，從黨角度應該公布錄音錄影，此事也有不少媒體報導，報導的記者也可以出來說有無這回事，“批評我難溝通，以軍購案來講，很多人跟我溝通過，我也跟很多人溝通過，跟‘立法院長′韓國瑜、黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌等，鄭麗文從來沒有跟我溝通過，黨中央沒人來跟我溝通，一番好意被誤解。”



另外，趙少康說，“自己也要檢討，大家都不相信我講的話，也要深切反省；說我不理性，但我至少是全台灣前10%理性且有邏輯的人，自己學理工，都是講邏輯沒有情緒性發言，但這都不重要。”