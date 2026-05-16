特朗普談台獨　學者：台灣被放入更大交易語境

中評社台北5月16日電／特朗普結束訪華後，在接受媒體專訪時強調“不想看到有人走向獨立”，也不想看到“有人說要台獨、是因為有美國支持。”有學者分析，台灣沒有從習特會消失，反而是被放進更大的交易語境。



中時新聞網報導，國關學者李其澤指出，特朗普搭乘空軍一號返美途中接受記者訪問。這場機艙問答，比白宮峰會摘要更具政治份量。



他分析，雖然白宮提供的摘要未提台灣，但特朗普證實他與習近平“談了很多”台灣議題，並表示對提案中的140億美元軍售案尚未決定，將在“相當短的期間內”決定，並先與賴清德通話後再判斷。這意味著台灣並未被排除在峰會之外，反而被納入核心議程；只是它不是以“支持台灣民主”的方式出現，而是以“軍售是否推進、是否引發中美摩擦”的方式出現。



此外，特朗普被問及美國會否防衛台灣時，沒有引用《台灣關係法》，也沒有重申長期政策，而是說“我們會沒事的”，並表示“兩邊都沒有承諾”。李其澤認為，這不是傳統的制度性戰略模糊，而是個人化戰略模糊。前者的不確定性主要指向北京，由《台灣關係法》、六項保證與國會支持共同支撐；後者的不確定性同時指向北京與台北，因為決策核心被壓縮到一個人的判斷與交易需求。



李其澤說，特朗普的北京行，形成的不是單一協議，而是一個新的議題包裹：台灣軍售、伊朗核問題、霍爾木茲海峽、中國購買伊朗油的制裁鬆動、貿易協議，以及9月習近平訪白宮，都被放進特朗普式大國交易框架。台灣安全未必被公開標價，也未必出現明確交易文本，但它可能在軍售延後、措辭淡化、高層互動降頻中逐步邊緣化。



李其澤認為，特朗普說“沒有承諾”不能讓台灣放心。沒有承諾不等於沒有交換，白宮摘要未提台灣也不等於台灣沒有被談判。台北此刻不能只問“美國有沒有讓步”，而是正視特朗普空軍一號發言的真正警訊，是台灣安全正在被放進更大的大國交易語境。