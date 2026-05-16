特朗普終表態　楊智伃嗆綠：台獨黨綱還繼續？

中評社台北5月16日電／美國總統特朗普結束訪華後，接受媒體訪問表示“不想看到台灣獨立”。國民黨前發言人楊智伃今日拷問綠營，賴清德“台獨工作者”立場，還要不要堅持？民進黨的“台獨黨綱”，還要不要繼續掛著？



楊智伃今天在臉書發文表示，特朗普接受媒體專訪談到台灣問題時說了幾句話，這些話，每一個關心台灣安全的人都應該聽，民進黨尤其應該聽。



針對特朗普第一句“我不希望有人去搞獨立”，她認為，美國長期以來的台海政策，從來不是支持台灣片面改變現狀，可是民進黨這幾年不斷把台灣推向意識形態對抗，讓“抗中”變成選舉口號，讓台海風險變成政治提款機，但現在問題來了，賴清德請清楚告訴台灣人民，你拒絕兩岸交流的政策，是不是要持續？你的‘台獨工作者’立場，還要不要堅持？民進黨的‘台獨黨綱′，還要不要繼續掛著？”



特朗普第二句“我不想要美國跑9500英里去打一場戰爭”，楊智伃則是認為，這句話更現實，也更殘酷，因民進黨八年來告訴台灣人“只要站好隊、抗中保台，美國一定會挺”，可是特朗普講得很清楚，他不想讓美國為了一個9500英里外的戰爭付出代價，而這是國際政治的現實。



至於特朗普說，“我希望他們冷靜下來，我也希望中國冷靜下來”，楊智伃分析指出，特朗普不是說希望台灣繼續升高對抗，他說的是冷靜，是降溫，是避免台海擦槍走火，這正是國民黨長期主張的方向：不是親中，不是賣台，更不是投降，而是降低風險、恢復對話、避免戰爭。



楊智伃說道，國民黨說“和陸”，民進黨就抹紅成“親中”；國民黨說“避戰”，民進黨就抹黑成“投降”；但現在連美國總統都在說：台海需要冷靜。那我們要問民進黨：美國總統在意台海風險，為何你們不在意？你們真的比美國總統更挺台灣嗎？